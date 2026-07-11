«Я уничтожу его»: Макгрегор сделал резкое предупреждение Холлоуэю

·45·Спорт
«Я уничтожу его»: Макгрегор сделал резкое предупреждение Холлоуэю

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор перед боем против Макса Холлоуэя выступил с традиционно резким заявлением. Ирландский боец уверенно заявил о победе над соперником, еще больше усилив давление перед предстоящим поединком.

По мнению Макгрегора, среди его старых соперников остался только Холлоуэй, и в следующем бою он также будет повержен.

Макгрегор дал четкий прогноз на бой

Когда Конора Макгрегора спросили о результате предстоящего поединка, он ответил коротко и резко.

«Прогноз от Мистического Мака? Уничтожение. Я просто уничтожу Макса. Все остальные мои соперники уже выбыли из строя. Теперь остался только Макс, и в воскресенье он будет полностью разгромлен», — сказал Макгрегор.

Эти слова еще больше подогрели интерес к противостоянию двух бойцов.

Две звезды снова сойдутся в октагоне

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоится 12 июля в рамках турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

Оба спортсмена занимают свое место в истории UFC. Если Макгрегор известен как бывший чемпион в двух весовых категориях, то Холлоуэй долгие годы был одним из самых опасных бойцов полулегкого дивизиона.

Конор назвал себя одним из величайших в истории

Ранее Макгрегор называл себя величайшим полулегковесом в истории после Брюса Ли.

Теперь ирландский боец попытается доказать это утверждение в октагоне. Однако выносливость Холлоуэя и его способность вести бой на высоких скоростях, безусловно, станут для Конора непростым испытанием.

Главный вопрос — какой Макгрегор выйдет в октагон?

Резкие высказывания Макгрегора не являются новостью для фанатов UFC. Однако на этот раз все внимание приковано к его реальному физическому состоянию и форме после длительного перерыва.

Подтвердятся ли слова Конора на деле 12 июля или Макс Холлоуэй сотворит очередную громкую сенсацию — покажет октагон.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Манчестер Юнайтед близок к покупке Андрея Сантоса за 50 миллионов фунтовМанчестер Юнайтед близок к покупке Андрея Сантоса за 50 миллионов фунтовСегодня, 11:57Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной СенегалаСадио Мане объявил о завершении карьеры в сборной СенегалаСегодня, 11:52«Прошу прощения у всех»: Винисиус о поражении Бразилии«Прошу прощения у всех»: Винисиус о поражении БразилииСегодня, 11:49«Если кому и стоит бояться, так это Франции!» — Ламин Ямаль о полуфинале ЧМ«Если кому и стоит бояться, так это Франции!» — Ламин Ямаль о полуфинале ЧМСегодня, 11:39Не забил, но все равно стал лучшим: статистика Ямаля впечатляетНе забил, но все равно стал лучшим: статистика Ямаля впечатляетСегодня, 11:37Де ла Фуэнте бросил вызов Франции: «Только мы способны на это»Де ла Фуэнте бросил вызов Франции: «Только мы способны на это»Сегодня, 11:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану