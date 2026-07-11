«Я уничтожу его»: Макгрегор сделал резкое предупреждение Холлоуэю

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор перед боем против Макса Холлоуэя выступил с традиционно резким заявлением. Ирландский боец уверенно заявил о победе над соперником, еще больше усилив давление перед предстоящим поединком.

По мнению Макгрегора, среди его старых соперников остался только Холлоуэй, и в следующем бою он также будет повержен.

Макгрегор дал четкий прогноз на бой

Когда Конора Макгрегора спросили о результате предстоящего поединка, он ответил коротко и резко.

«Прогноз от Мистического Мака? Уничтожение. Я просто уничтожу Макса. Все остальные мои соперники уже выбыли из строя. Теперь остался только Макс, и в воскресенье он будет полностью разгромлен», — сказал Макгрегор.

Эти слова еще больше подогрели интерес к противостоянию двух бойцов.

Две звезды снова сойдутся в октагоне

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоится 12 июля в рамках турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

Оба спортсмена занимают свое место в истории UFC. Если Макгрегор известен как бывший чемпион в двух весовых категориях, то Холлоуэй долгие годы был одним из самых опасных бойцов полулегкого дивизиона.

Конор назвал себя одним из величайших в истории

Ранее Макгрегор называл себя величайшим полулегковесом в истории после Брюса Ли.

Теперь ирландский боец попытается доказать это утверждение в октагоне. Однако выносливость Холлоуэя и его способность вести бой на высоких скоростях, безусловно, станут для Конора непростым испытанием.

Главный вопрос — какой Макгрегор выйдет в октагон?

Резкие высказывания Макгрегора не являются новостью для фанатов UFC. Однако на этот раз все внимание приковано к его реальному физическому состоянию и форме после длительного перерыва.

Подтвердятся ли слова Конора на деле 12 июля или Макс Холлоуэй сотворит очередную громкую сенсацию — покажет октагон.