«Я уничтожу его»: Макгрегор сделал резкое предупреждение Холлоуэю
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор перед боем против Макса Холлоуэя выступил с традиционно резким заявлением. Ирландский боец уверенно заявил о победе над соперником, еще больше усилив давление перед предстоящим поединком.
По мнению Макгрегора, среди его старых соперников остался только Холлоуэй, и в следующем бою он также будет повержен.
Макгрегор дал четкий прогноз на бой
Когда Конора Макгрегора спросили о результате предстоящего поединка, он ответил коротко и резко.
«Прогноз от Мистического Мака? Уничтожение. Я просто уничтожу Макса. Все остальные мои соперники уже выбыли из строя. Теперь остался только Макс, и в воскресенье он будет полностью разгромлен», — сказал Макгрегор.
Эти слова еще больше подогрели интерес к противостоянию двух бойцов.
Две звезды снова сойдутся в октагоне
Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоится 12 июля в рамках турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США.
Оба спортсмена занимают свое место в истории UFC. Если Макгрегор известен как бывший чемпион в двух весовых категориях, то Холлоуэй долгие годы был одним из самых опасных бойцов полулегкого дивизиона.
Конор назвал себя одним из величайших в истории
Ранее Макгрегор называл себя величайшим полулегковесом в истории после Брюса Ли.
Теперь ирландский боец попытается доказать это утверждение в октагоне. Однако выносливость Холлоуэя и его способность вести бой на высоких скоростях, безусловно, станут для Конора непростым испытанием.
Главный вопрос — какой Макгрегор выйдет в октагон?
Резкие высказывания Макгрегора не являются новостью для фанатов UFC. Однако на этот раз все внимание приковано к его реальному физическому состоянию и форме после длительного перерыва.
Подтвердятся ли слова Конора на деле 12 июля или Макс Холлоуэй сотворит очередную громкую сенсацию — покажет октагон.
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