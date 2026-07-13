Почему Эрлинг Холанд не смог показать ожидаемую игру в матче против Англии

Вылет сборной Норвегии с чемпионата мира после поражения от Англии в четвертьфинале стал для многих неожиданностью. Особенно много обсуждений вызвал тот факт, что лидер команды Эрлинг Холанд показал игру значительно ниже своего привычного уровня и был заменен в дополнительное время. Как выяснилось, основной причиной такой вялой игры нападающего стали проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Звезда «Манчестер Сити» не смог продемонстрировать свое обычное превосходство в матче в Майами. Перед игрой все ждали дуэли между Гарри Кейном и Эрлингом Холандом, однако норвежский форвард был практически незаметен на поле. По данным издания Goal.com, вирусная инфекция, распространившаяся в стане сборной Норвегии, серьезно повлияла на физическое состояние Холанда. По ходу матча он не смог показать свою взрывную скорость и мобильность.

Проблемы со здоровьем и инсайдерская информация

Бывший нападающий Английской Премьер-лиги Тони Каскарино в интервью талкСПОРТ раскрыл инсайдерскую информацию о состоянии Холанда. По его словам, во время перерыва поступили сообщения о том, что нападающий чувствует себя плохо. Каскарино отметил, что Эрлинг Холанд страдал от болезни так же, как и игрок сборной Англии Деклан Райс, что значительно снизило его уровень энергии.

Статистические данные также подтверждают, что игра у Холанда не задалась. Он испытывал трудности в единоборствах с такими защитниками, как Джон Стоунз и Марк Гехи. Несмотря на то, что в моменте, когда Норвегия вела 1:0, Александр Сёрлот не отдал ему удобный пас, эксперты обратили внимание на низкую общую мобильность Холанда. Его нетипично пассивные действия на поле свидетельствовали о сильной усталости.

Решение тренера и итоги турнира

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен после матча прокомментировал решение заменить свою главную звезду. По словам тренера, Холанд был физически полностью истощен, и его нужно было менять даже на 10 минут раньше. Сольбаккен подчеркнул, что нападающий отдал все силы на турнире, а травма ноги, полученная во втором тайме, лишь усугубила ситуацию.

Тем не менее, можно сказать, что Эрлинг Холанд провел этот чемпионат мира на высоком уровне. В пяти матчах он сумел забить 7 голов в ворота соперников и стал футболистом, внесшим наибольший вклад в выход команды в четвертьфинал. Несмотря на поражение, норвежский нападающий остался одной из самых ярких звезд турнира.

Хотя это поражение болезненно для Норвегии, молодой и перспективный состав команды показал, что способен на большие победы в будущем. Холанд теперь вернется в расположение своего клуба «Манчестер Сити» и пройдет процесс восстановления. Его здоровье и физическое состояние крайне важны для целей клуба в предстоящем сезоне.