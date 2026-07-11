Ламин Ямаль перед полуфиналом против Франции: «Мы их не боимся»

·45·Спорт
Ламин Ямаль перед полуфиналом против Франции: «Мы их не боимся»

Юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль поделился своими мыслями перед полуфинальным матчем чемпионата мира против Франции. Нападающий «Барселоны» подчеркнул, что «Красная фурия» не испытывает никакого страха перед соперником и команда думает только о победе. Для Испании это будет первое участие в полуфинале данного турнира за последние 16 лет. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Испанцы пробились в четверку сильнейших, обыграв в четвертьфинале сборную Бельгии со счетом 2:1. Голы Микеля Мерино и Фабиана Руиса принесли команде успех, а Ламин Ямаль был признан лучшим игроком матча. По сообщению издания Копе, юный талант сразу после игры сосредоточился на предстоящем поединке против Франции под руководством Дидье Дешама.

Историческое преимущество и психологическая подготовка

Несмотря на то, что Франция считается одним из главных фаворитов турнира, Ламин Ямаль уверенно высказался, опираясь на результаты последних очных встреч. По его словам, Испании удалось победить «трехцветных» в двух последних матчах, и этот фактор дает дополнительное преимущество в полуфинале.

«Мы приехали сюда именно для того, чтобы дойти до этой стадии, участвовать в матчах такого уровня и побеждать. Теперь пришло время отдохнуть и подумать о встрече с Францией. Мы побеждали их в двух последних матчах, в которых играли. Так что страха у нас нет», — подчеркнул 18-летний футболист.

Также Ямаль затронул варианты того, выйдет ли Франция в финал чемпионата мира в третий раз подряд или Испания обыграет их в третий раз кряду. Высоко оценив шансы своей команды, он выразил готовность выложиться на поле на все сто процентов.

Важны не голы, а интересы команды

По ходу турнира звучали критические замечания по поводу результативности Ямаля. Однако нападающий подчеркивает, что важна не личная статистика, а командный результат. По его мнению, количество голов является второстепенным вопросом по сравнению с общей пользой на поле и успехом команды.

«Если мы выиграем чемпионат мира, думаю, никто не вспомнит, сколько голов я забил или забивал ли вообще. Если мы станем победителями, мы все будем счастливы, для меня это самое главное», — говорит Ламин Ямаль. Футболист напомнил о своем успешном выступлении на Евро-2024, доказав, что голы не всегда являются единственным критерием оценки влияния игрока.

Ожидается, что полуфинальный матч между Испанией и Францией станет не только противостоянием двух грандов, но и своеобразной дуэлью между молодыми талантами и опытными звездами. Испанская пресса называет эту игру «досрочным финалом» турнира.

ИспанияФранцияЛамине ЯмалЖаҳон ЧемпионатиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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