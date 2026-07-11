Эльдору Шомуродову и Аббосу Файзуллаеву вручили автомобили (видео)

·65·Спорт
Эльдору Шомуродову и Аббосу Файзуллаеву вручили автомобили (видео)

Лидеры национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев удостоились очередного признания. Компания Б.А. Холдинг торжественно вручила футболистам автомобили.

На церемонии награждения обоим игрокам были переданы ключи от новых машин. Мероприятие прошло в торжественной обстановке с исполнением национальных песен и танцев.

Достойное признание звезд национальной сборной

На фотографии запечатлены Эльдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев вместе с представителями Б.А. Холдинг на фоне новых автомобилей.

На церемонии также присутствовали гости, организаторы и танцевальный коллектив в национальных костюмах.

Поддержка участников чемпионата мира

Церемония вручения автомобилей расценивается как еще один пример внимания и поддержки, оказываемой футболистам национальной сборной Узбекистана.

Эльдор Шомуродов и Аббос Файзуллаев в последние годы являются одними из ключевых игроков сборной, внося весомый вклад в ее успехи.

Теплый прием болельщиков

Новость о вручении автомобилей футболистам активно обсуждается в социальных сетях. Многие болельщики поздравляют представителей национальной сборной и желают им успехов в предстоящих матчах.

Данная церемония награждения, организованная Б.А. Холдинг, признана еще одним достойным подтверждением заслуг футболистов национальной сборной.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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