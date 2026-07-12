«Конор победил Конора»: Махачев дал резкую оценку возвращению Макгрегора
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев дал короткий, но очень резкий комментарий по поводу первого боя Макгрегора после пятилетнего перерыва.
Ирландский боец вернулся в октагон в главном поединке турнира UFC 329 против Макса Холлоуэя, однако потерпел поражение уже в первом раунде.
Махачев прокомментировал одной фразой
После боя Ислам Махачев оставил в своей социальной сети Кс следующий пост:
«Конор победил Конора. Поздравляю, Макс».
Этой фразой Махачев намекнул, что причиной поражения Макгрегора стали его собственные ошибки и физическое состояние.
Возвращение Макгрегора оказалось неудачным
В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в 2021 году. На турнире UFC 329 он провел реванш против Макса Холлоуэя после длительного перерыва.
Однако поединок завершился уже в первом раунде. В первые же секунды Макгрегор поскользнулся, получил травму ноги и не смог полноценно продолжить бой.
Холлоуэй взял реванш
Макгрегор и Холлоуэй впервые встретились в 2013 году. В том бою ирландский спортсмен одержал победу решением судей.
На этот раз американский боец доминировал в первом раунде и спустя 13 лет сумел взять реванш.
Отношения между Махачевым и Макгрегором
Между Исламом Махачевым и Конором Макгрегором давно сложились напряженные отношения. Из-за соперничества Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым словесные перепалки между сторонами продолжались годами.
По этой причине короткий пост Махачева быстро распространился в социальных сетях и вызвал бурные обсуждения среди фанатов.
Теперь главный вопрос — вернется ли Макгрегор в октагон после этого поражения и продолжит ли свою карьеру?
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