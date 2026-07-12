«Конор победил Конора»: Махачев дал резкую оценку возвращению Макгрегора

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев дал короткий, но очень резкий комментарий по поводу первого боя Макгрегора после пятилетнего перерыва.

Ирландский боец вернулся в октагон в главном поединке турнира UFC 329 против Макса Холлоуэя, однако потерпел поражение уже в первом раунде.

Махачев прокомментировал одной фразой

После боя Ислам Махачев оставил в своей социальной сети Кс следующий пост:

«Конор победил Конора. Поздравляю, Макс».

Этой фразой Махачев намекнул, что причиной поражения Макгрегора стали его собственные ошибки и физическое состояние.

Возвращение Макгрегора оказалось неудачным

В последний раз Конор Макгрегор выходил в октагон в 2021 году. На турнире UFC 329 он провел реванш против Макса Холлоуэя после длительного перерыва.

Однако поединок завершился уже в первом раунде. В первые же секунды Макгрегор поскользнулся, получил травму ноги и не смог полноценно продолжить бой.

Холлоуэй взял реванш

Макгрегор и Холлоуэй впервые встретились в 2013 году. В том бою ирландский спортсмен одержал победу решением судей.

На этот раз американский боец доминировал в первом раунде и спустя 13 лет сумел взять реванш.

Отношения между Махачевым и Макгрегором

Между Исламом Махачевым и Конором Макгрегором давно сложились напряженные отношения. Из-за соперничества Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым словесные перепалки между сторонами продолжались годами.

По этой причине короткий пост Махачева быстро распространился в социальных сетях и вызвал бурные обсуждения среди фанатов.

Теперь главный вопрос — вернется ли Макгрегор в октагон после этого поражения и продолжит ли свою карьеру?