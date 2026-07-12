Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар оказался в центре внимания после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. 34-летняя звезда, отдыхающая в парке развлечений Универсал Орландо во Флориде, США, вызвала бурные обсуждения, воспользовавшись специальным скутером (инвалидным креслом) для передвижения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Goal.com, во время отдыха с семьей Неймар был в солнцезащитных очках и головном уборе, однако его отказ от пеших прогулок вызвал вопросы у фанатов. По словам очевидцев, футболист мог выбрать это транспортное средство, чтобы избежать физической усталости при преодолении больших расстояний по парку или поберечь травму, полученную во время турнира.

Депрессия после чемпионата мира

Сборная Бразилии неожиданно покинула чемпионат мира 2026 года на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии со счетом 2:1. Хотя в этом матче Неймар забил гол с пенальти на десятой добавленной минуте, это не спасло «Селесао» от поражения. Это болезненное фиаско шокировало весь футбольный мир.

После игры Неймар, не сдержав эмоций, объявил о завершении международной карьеры. Он провел за сборную Бразилии 130 матчей, забил 80 голов и, обойдя таких легенд, как Пеле, стал лучшим бомбардиром в истории страны. Однако, несмотря на высокие личные показатели, он так и не смог завоевать титул чемпиона мира, которого Бразилия ждет с 2002 года.

Один из очевидцев, давший интервью Даилй Стар, говорит: «Сначала никто не заметил, что человек на скутере — это Неймар. Потом его окружили люди. Я не знаю, почему он был на скутере, но в Орландо было очень жарко. После того как сотрудники службы безопасности подтвердили, что это Неймар, все попытались подойти к нему поближе».

Среди экспертов и болельщиков разгораются споры о физическом состоянии Неймара. Одни предполагают, что он был не полностью готов к чемпионату мира, другие подчеркивают, что он просто решил не тратить лишние силы в жару во Флориде. В любом случае, уход крупнейшей звезды современного бразильского футбола с международной арены стал большой потерей для спортивного сообщества.