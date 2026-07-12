Александер Сёрлот объяснил, почему не отдал пас Эрлингу Холанду

Встреча между сборными Норвегии и Англии в рамках четвертьфинала чемпионата мира запомнится не только своим результатом, но и спорным моментом, который решил судьбу матча. В то время как Норвегия вела со счетом 1:0, нападающий Александер Сёрлот решил не отдавать голевую передачу своему партнеру Эрлингу Холанду. Это решение оценивается как главный поворотный момент, приведший к поражению скандинавов. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

На 44-й минуте матча после великолепного паса Мартина Эдегора Сёрлот и Эрлинг Холанд вышли вдвоем против защитника англичан Джона Стоунза. Многие эксперты и болельщики ожидали, что Сёрлот отдаст мяч свободному Эрлингу Холанду, но нападающий «Атлетико Мадрид» попытался решить эпизод самостоятельно. Его удар был заблокирован Стоунзом, и вратарь Джордан Пикфорд легко забрал мяч.

Ошибка и её последствия

Спустя всего три минуты после этого упущенного шанса полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сумел сравнять счет. Как сообщает издание Goal.com, в послематчевом интервью Сёрлот объяснил, почему принял такое решение в тот момент. По его словам, действия защитника заставили его усомниться.

«Когда я принял мяч и поднял голову, показалось, что Стоунз перекрыл линию паса. Я ждал, что он начнет движение, но сам не проявил инициативу. В той ситуации моим единственным желанием было отдать пас Эрлингу, но, почувствовав, что возможность закрыта, я решил пробить», — говорит Сёрлот, объясняя свои действия.

Бывший нападающий сборной Англии и эксперт BBC Алан Ширер подверг действия Сёрлота резкой критике. По его мнению, форвард должен был принять решение быстрее и, не усложняя ситуацию, отдать мяч Эрлингу Холанду. Ширер подчеркнул, что Англии в этом эпизоде просто повезло.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен также остановился на этом эпизоде. Журналисты спросили тренера, не стали ли сильная жара и влажность на стадионе причиной усталости игрока и принятия неверного решения. Сольбаккен сказал, что Сёрлот пробежал 40-50 метров на максимальной скорости, что могло помешать концентрации.

Тем не менее, тренер отметил, что винить в поражении только погоду было бы неправильно. «Это был огромный шанс сделать счет 2:0. В футболе такие мелкие детали решают исход игры», — добавил Сольбаккен. В итоге Англия победила в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.