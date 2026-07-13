Гари Линекер: Джуд Беллингем может стать величайшим футболистом в истории Англии

·27·Спорт
Гари Линекер: Джуд Беллингем может стать величайшим футболистом в истории Англии

Бывший нападающий сборной Англии и известный эксперт Гари Линекер высказал смелое мнение о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме. Он подчеркнул, что если 23-летний футболист продолжит в том же духе, то вполне может стать лучшим игроком в истории страны. Об этом сообщает издание Goal.com. Об этом сообщает издание.

Джуд Беллингем находится в центре внимания благодаря своей выдающейся игре на чемпионате мира 2026 года. В настоящее время он вместе с Гарри Кейном лидирует в гонке бомбардиров турнира с шестью голами. Особенно впечатляют его решающие голы в плей-офф, которые доказали, насколько сильным характером обладает молодая звезда.

Исторические результаты и рекорды

После того как Беллингем оформил дубль в матче 1/8 финала против Мексики, он дважды поразил ворота соперника в игре с Норвегией. Таким образом, он повторил рекорд Диего Марадоны 1986 года, став первым футболистом, оформившим дубль в двух матчах плей-офф одного чемпионата мира подряд. Тот факт, что 9 из его 12 голов за сборную пришлись на крупные турниры, свидетельствует о его способности играть под давлением.

«Я осмелюсь сказать, что у Джуда Беллингема есть все шансы стать величайшим футболистом в истории Англии. Это громкое заявление, но его игра и лидерские качества указывают именно на это», — сказал Линекер в проекте «Те Рест ис Футбалл».

По мнению Линекера, хотя английский футбол видел немало легенд, игроки, сочетающие в себе такую технику и лидерские качества, как Беллингем, встречаются редко. Он поставил молодого полузащитника в один ряд с такими великими игроками, как герой 1966 года Бобби Чарльтон и нынешний капитан Гарри Кейн.

Для справки, Джуд Беллингем дебютировал за сборную Англии в 2020 году в матче против Ирландии. С тех пор он провел 54 матча и внес достойный вклад в выход команды в финалы Евро-2020 и Евро-2024. В настоящее время он считается одним из самых ценных активов не только английского, но и мирового футбола.

Жуде БеллингэмРеал МадридАнглияГари ЛинекерЖаҳон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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