Гарри Кейн отреагировал на критику Томаса Тухеля: Англия еще не на пике своей формы

·32·Спорт
Гарри Кейн отреагировал на критику Томаса Тухеля: Англия еще не на пике своей формы

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поддержал резкую критику со стороны главного тренера Томаса Тухеля после победы в четвертьфинале чемпионата мира над Норвегией. Несмотря на то что «три льва» обеспечили себе путевку в полуфинал, немецкий специалист открыто заявил, что остался крайне недоволен игрой команды в Майами. Об этом сообщает портал Goal.com.

Несмотря на победу со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема, Тухель назвал команду «везучей» и отметил нехватку технического спокойствия и скорости у футболистов. По сообщению Goal.com, Гарри Кейн объяснил такой подход тренера желанием перенести мастерство, демонстрируемое на тренировках, в официальные матчи.

Гарри Кейн отметил, что понимает требовательность тренера. По его мнению, Тухель видит, насколько высокого уровня игроки достигают на тренировках, и требует того же качества в официальных встречах. «Он знает, как мы атакуем, знает наше мастерство в единоборствах, и хочет, чтобы мы показывали именно ту версию себя», — подчеркнул нападающий «Баварии».

Высокие стандарты перед полуфиналом

Сборная Англии в четвертый раз в своей истории вышла в полуфинал крупного турнира. Однако как внутри команды, так и среди экспертов преобладает мнение, что Англия еще не показала игру, в которой полностью контролировала бы ход матча на протяжении 90 минут. Кейн признал, что во время турнира в Северной Америке команда демонстрировала свою истинную силу лишь эпизодически.

«Мы еще не вышли на свой лучший уровень. В матче против Норвегии мы показали себя лишь в короткие моменты. Того полного контроля, к которому мы стремимся, пока нет, но в полуфинале мы сыграем против одной из сильнейших команд мира (Аргентины), и это потребует от нас еще более высокого уровня», — говорит капитан.

Любопытно, что критика тренера не пришлась по душе другой звезде команды — Джуду Беллингему. Полузащитник «Реал Мадрида» напомнил о тяжелых погодных условиях в Майами и о том, что играть против таких звезд, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, непросто. Тем не менее, Кейн заявил, что атмосфера внутри команды стабильна и все внимание сосредоточено на следующем этапе.

Ситуация в гонке бомбардиров

В настоящее время два лидера сборной Англии занимают высокие места в списке бомбардиров турнира:

  • Лионель Месси и Килиан Мбаппе — по 8 голов;
  • Эрлинг Холанд — 7 голов;
  • Гарри Кейн и Джуд Беллингем — по 6 голов.
В заключение Гарри Кейн положительно оценил дисциплинированную игру команды в обороне и то, что в сложных ситуациях ответственность на себя берут такие футболисты, как Джуд Беллингем. Сборная Англии теперь встретится с Аргентиной в борьбе за выход в финал, и ожидается, что этот матч станет настоящим испытанием для подопечных Тухеля.

АнглияГарри КейнТомас ТухельЖахон ЧемпионатиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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