Словесная перепалка между отцом Эрлинга Холанда и Роем Кином: скандал после поражения Норвегии

·59·Спорт
Словесная перепалка между отцом Эрлинга Холанда и Роем Кином: скандал после поражения Норвегии

Победа сборной Англии над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира вызвала серьезные споры за пределами поля. Альф-Инге Холанд, отец звезды «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, выразил недовольство судейством, оставив резкие комментарии в социальных сетях. Его высказывания подверглись жесткой критике со стороны известных британских экспертов Роя Кина, Иана Райта и Гари Невилла. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После матча Альф-Инге Холанд иронично «поздравил» арбитра Клемана Тюрпена, намекнув, что сборную Англии спасли судьи. По его мнению, решения рефери напрямую повлияли на исход игры и лишили Норвегию путевки в полуфинал. Однако футбольное сообщество единогласно отвергает эти обвинения.

Резкая реакция экспертов

Легенда «Арсенала» Иан Райт в подкасте Стик то Футбалл назвал слова Альф-Инге «низостью». Он подчеркнул, что в эпизоде с отмененным голом Эрлинга Холанда нападающий откровенно толкнул соперника. «Это просто необоснованные претензии. Зачем Холанду, будучи намного выше соперника, действовать так агрессивно? Это был явный фол», — заявил Райт.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не удержался от перехода на личности Альф-Инге Холанда. Хотя Кин признал, что в некоторых спорных моментах судья принимал решения в пользу Англии, он отметил, что это не повлияло на результат. «Не знаю, насколько хорошо он помнит игру. Ведь мы постоянно видим, как он сидит на стадионах с алкоголем. Естественно, что выпивший человек видит игру иначе», — съязвил Кин.

Гари Невилл согласился с коллегами, подчеркнув, что Англия заслужила эту победу. По его словам, в предыдущих матчах (например, против Ганы) удача и судейство могли быть на стороне команды, но в игре с Норвегией все было справедливо. Невилл добавил, что норвежцам стоит искать причины поражения в собственных ошибках.

Этот конфликт вывел футбольное противостояние между Норвегией и Англией на новый уровень. Претензии отца Эрлинга Холанда в английской прессе расцениваются как «неумение проигрывать» (сур грапес). На данный момент сам футболист никак не отреагировал на слова отца и критику экспертов.

ФутболЭрлинг ХоландАнглияНорвегияРой Кеане
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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