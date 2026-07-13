Кризис японских автогигантов на рынке Китая: продажи Toyota, Nissan и Honda резко упали

·14·Авто
Кризис японских автогигантов на рынке Китая: продажи Toyota, Nissan и Honda резко упали

Японские бренды, долгие годы занимавшие лидирующие позиции на автомобильном рынке Китая, оказались под серьезным давлением. Согласно последним данным, показатели продаж таких крупных производителей, как Toyota, Nissan и Honda, значительно снизились. Эта ситуация связана с агрессивной экспансией местных брендов в сегменте электромобилей и гибридных технологий, что подрывает традиционное доминирование японских марок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно статистике, представленной агентством Кёдо Невс, по итогам первого полугодия 2026 года все три крупнейшие японские компании продемонстрировали отрицательную динамику. В частности, компания Toyota за период с января по июнь реализовала на китайском рынке 694,7 тыс. автомобилей, что на 17,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже самые популярные модели не помогают удержать объемы продаж.

Тяжелые времена для Honda и Nissan

Показатели Nissan также неутешительны: продажи бренда сократились на 15%, составив 237 тыс. единиц. Однако самый сильный удар приняла на себя Honda. Компания поставила китайским покупателям всего 205,8 тыс. автомобилей, что на 34,7% ниже прошлогоднего результата. Примечательно, что продажи бренда Honda в Китае продолжают падать 29 месяцев подряд.

Июньские результаты также показали, что ситуация не улучшается. Все три компании реализовали меньше продукции по сравнению с июнем 2025 года. По мнению экспертов, основной причиной ухудшения позиций японских брендов является стремительное изменение структуры автомобильного рынка Китая.

Превосходство местных брендов

Китайские покупатели все чаще отдают предпочтение продукции местных производителей. Это обусловлено несколькими факторами:

  • Широкий выбор электромобилей и подключаемых (плуг-ин) гибридов;
  • Наличие интеллектуальных систем управления и современных ИТ-решений;
  • Высокое соотношение цены и качества;
  • Более быстрое технологическое обновление местных брендов.
Эта тенденция не чужда и рынку Узбекистана. Популярность китайских брендов, таких как BYD, в нашей стране также усиливает конкуренцию для традиционных марок, включая японские автомобили. Эти изменения в Китае свидетельствуют о смене баланса сил в мировой автомобильной промышленности.

Эксперты отмечают, что если Toyota, Nissan и Honda не пересмотрят радикально свои стратегии электрификации и не адаптируются быстрее к цифровой экосистеме Китая, они продолжат терять долю на крупнейшем автомобильном рынке мира. Пока что легенд о надежности японской инженерии недостаточно в эпоху современных «гаджетов на колесах».

ToyotaNissanHondaХитойАвтомобил
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Geely представила новый флагманский седан: модель Префаке Л Plus впечатляет своей роскошьюGeely представила новый флагманский седан: модель Префаке Л Plus впечатляет своей роскошьюСегодня, 00:58Серьезное предупреждение для владельцев Mazda MX-5 и Абарт 124: выявлена дорогостоящая неисправностьСерьезное предупреждение для владельцев Mazda MX-5 и Абарт 124: выявлена дорогостоящая неисправностьВчера, 14:23Новая эра безопасности: Zeekr 7GT неожиданно обошел BMW iX3Новая эра безопасности: Zeekr 7GT неожиданно обошел BMW iX3Вчера, 13:28В Узбекистане автомобиль Кобалт теряет свои прежние позиции на рынкеВ Узбекистане автомобиль Кобалт теряет свои прежние позиции на рынкеВчера, 12:56Почему Toyota отказывается от выпуска гибридного HiluxПочему Toyota отказывается от выпуска гибридного HiluxВчера, 12:21Какой автомобиль стал самым продаваемым в Узбекистане за полгода?Какой автомобиль стал самым продаваемым в Узбекистане за полгода?Вчера, 11:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
BYD представил новый флагманский седан: больше, чем Mercedes-Benz S-Class
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии
AvtoVAZ представил новый кроссовер Lada Azimut: Подробности о двигателях и гибридной версии