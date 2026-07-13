Кризис японских автогигантов на рынке Китая: продажи Toyota, Nissan и Honda резко упали

Японские бренды, долгие годы занимавшие лидирующие позиции на автомобильном рынке Китая, оказались под серьезным давлением. Согласно последним данным, показатели продаж таких крупных производителей, как Toyota, Nissan и Honda, значительно снизились. Эта ситуация связана с агрессивной экспансией местных брендов в сегменте электромобилей и гибридных технологий, что подрывает традиционное доминирование японских марок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно статистике, представленной агентством Кёдо Невс, по итогам первого полугодия 2026 года все три крупнейшие японские компании продемонстрировали отрицательную динамику. В частности, компания Toyota за период с января по июнь реализовала на китайском рынке 694,7 тыс. автомобилей, что на 17,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже самые популярные модели не помогают удержать объемы продаж.

Тяжелые времена для Honda и Nissan

Показатели Nissan также неутешительны: продажи бренда сократились на 15%, составив 237 тыс. единиц. Однако самый сильный удар приняла на себя Honda. Компания поставила китайским покупателям всего 205,8 тыс. автомобилей, что на 34,7% ниже прошлогоднего результата. Примечательно, что продажи бренда Honda в Китае продолжают падать 29 месяцев подряд.

Июньские результаты также показали, что ситуация не улучшается. Все три компании реализовали меньше продукции по сравнению с июнем 2025 года. По мнению экспертов, основной причиной ухудшения позиций японских брендов является стремительное изменение структуры автомобильного рынка Китая.

Превосходство местных брендов

Китайские покупатели все чаще отдают предпочтение продукции местных производителей. Это обусловлено несколькими факторами:

Широкий выбор электромобилей и подключаемых (плуг-ин) гибридов;

Наличие интеллектуальных систем управления и современных ИТ-решений;

Высокое соотношение цены и качества;

Более быстрое технологическое обновление местных брендов.

Эта тенденция не чужда и рынку Узбекистана. Популярность китайских брендов, таких как BYD, в нашей стране также усиливает конкуренцию для традиционных марок, включая японские автомобили. Эти изменения в Китае свидетельствуют о смене баланса сил в мировой автомобильной промышленности.

Эксперты отмечают, что если Toyota, Nissan и Honda не пересмотрят радикально свои стратегии электрификации и не адаптируются быстрее к цифровой экосистеме Китая, они продолжат терять долю на крупнейшем автомобильном рынке мира. Пока что легенд о надежности японской инженерии недостаточно в эпоху современных «гаджетов на колесах».