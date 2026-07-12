На ЧМ может быть 64 команды: Инфантино анонсировал новые планы

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключает идеи расширения числа участников чемпионата мира по футболу до 64 команд в будущем. Заявление об этом прозвучало на фоне ЧМ-2026, который впервые проходит в США, Мексике и Канаде с участием 48 сборных. Однако вопрос о том, сможет ли сам глава ФИФА довести эти глобальные планы до конца, остается под большим сомнением. Zamin.уз представляет подробности нового формата мундиаля и политического скандала, разгоревшегося вокруг Инфантино.

«Возможность для всех»: переход от формата 48 к 64

56-летний футбольный функционер в интервью изданию Блуе Sport подчеркнул, что нынешний турнир с участием 48 команд полностью оправдал себя и проходит успешно.

По словам Инфантино, благодаря расширенному формату в мировом футболе появляются новые силы:

Африканский феномен: В текущем соревновании 9 из 10 команд африканского континента вышли в стадию плей-офф. Для сравнения, на прошлом мундиале от этого континента участвовало всего 5 представителей.

Глобальное равенство: Сборные со всех континентов сумели забить голы и набрать как минимум одно очко.

«При организации турнира важно сделать его открытым не только для Европы и Южной Америки, но и для всего мира. Каждая страна должна иметь возможность мечтать об участии в чемпионате мира», — сказал президент ФИФА.

Напомним, что инициатива перехода к формату из 64 команд была выдвинута еще в 2025 году главой КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом. Он предлагал опробовать этот формат на ЧМ-2030, когда ФИФА будет праздновать 100-летие турнира, и Инфантино в своем заявлении изданию ESPN также поддержал эту идею.

Дональд Трамп и кризис в ФИФА: Инфантино теряет доверие?

Хотя Инфантино мечтает о расширении масштабов турниров, сохранить свое кресло ему становится все сложнее. Политический скандал, связанный с нападающим сборной США Фоларином Балогуном, резко ослабил позиции главы ФИФА.

С чего начался конфликт? Американский форвард был удален с поля, получив красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Hzеговины (2:0). Однако его дисквалификация неожиданно была отложена, и он вышел на поле в следующем важном матче против Бельгии. Позже стало известно, что заменить наказание Балогуна на условное Инфантино лично попросил президент США Дональд Трамп.

Эта ситуация вызвала резкое возмущение футбольных ассоциаций и международных СМИ. Высокопоставленный источник издания Те Тимес оценил ситуацию следующим образом:

«Не бывает большего политического вмешательства в футбол, чем вмешательство Трампа, а попытки ФИФА оправдаться выглядели нелепо».

Выборы 2027 года и перспективы ЧМ-2030

По данным издания, Джанни Инфантино отрицает факт нарушения закона и намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2027 года. Однако из-за серьезного ущерба его репутации внутри организации уже началась работа по подготовке сильного альтернативного кандидата.

Независимо от того, будет ли расширено число участников до 64, предстоящий ЧМ-2030 станет самым масштабным соревнованием в истории футбола. Этот юбилейный турнир пройдет одновременно в 6 странах на 3 континентах:

Континент Принимающие страны Южная Америка Уругвай, Аргентина, Парагвай Европа Испания, Португалия Африка Марокко

Официальное вступление в силу формата из 64 команд будет зависеть от результатов ожидаемых в ближайшие годы больших перемен и политической борьбы в руководстве ФИФА.