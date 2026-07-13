Лапорта высказался прямо: в «Барселоне» началась новая эра в атаке
Похоже, «Барселона» перешла к активным действиям на летнем трансферном рынке. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что трансфер вингера «Боруссии» Карима Адейеми близок к завершению, а также дал важные комментарии относительно будущего Рафиньи и Феррана Торреса.
Адейеми близок к «Барсе»
Лапорта положительно отозвался о возможном переходе Карима Адейеми в состав «Барселоны». По его словам, клуб следит за немецким вингером уже давно.
«Мы очень рады. Это игрок, за которым мы наблюдаем уже долгое время. Адейеми — очень быстрый, очень хороший футболист. Спортивный директор Деку проделал большую работу по этому трансферу», — сказал Лапорта.
Эти слова указывают на то, что трансфер практически перешел в решающую стадию. Благодаря своей скорости, активности в ситуациях один на один и способности обострять игру в атаке, Адейеми рассматривается как футболист, подходящий под стиль «Барсы».
Гордон и Адейеми — новая конкуренция?
Каталонцы намерены серьезно усилить линию атаки за счет трансферов Энтони Гордона и Карима Адейеми. Это, естественно, вызвало вопросы о будущем Рафиньи.
Однако Лапорта занял четкую позицию: клуб не планирует расставаться с бразильским вингером.
«Мы не хотим, чтобы Рафинья уходил. Для нас он ключевой игрок. Приобретение Гордона и Адейеми не связано с Рафиньей. Это не значит, что Рафа уйдет», — заявил президент «Барсы».
То есть «Барселона» усиливает конкуренцию в атаке, но это не означает автоматической продажи Рафиньи.
Доверие к Рафинье сохраняется
В последние сезоны Рафинья играл важную роль в атаке «Барселоны». Несмотря на критику в некоторых матчах, стало ясно, что руководство клуба по-прежнему видит в нем одного из основных игроков команды.
Это заметно и по заявлению Лапорты. Он подчеркнул, что приход новых вингеров — это не давление на Рафинью, а способ расширить варианты в атаке команды.
Говоря футбольным языком, «Барса» усиливает «Wi-Fi сигнал» в линии атаки: чем больше вариантов, тем быстрее и опаснее становится игра.
Перейдет ли Ферран Торрес в ПСЖ?
Лапорта также высказался о вероятности перехода нападающего Феррана Торреса в ПСЖ. Он сообщил, что пока не может подтвердить этот трансфер.
«Пока мы не можем это подтвердить. Он все еще игрок «Барсы» и показывает очень хорошую игру на чемпионате мира», — сказал Лапорта.
Этот ответ означает, что трансферное окно не закрыто полностью, но официального решения на данный момент нет. Игра Феррана на ЧМ может повысить его рыночную стоимость и интерес к нему.
Особо отмечена роль Деку
Лапорта особо отметил работу спортивного директора Деку в трансфере Адейеми. И это не случайно.
В последние годы «Барселона» вынуждена действовать на трансферном рынке довольно осторожно в условиях финансовых ограничений. Поэтому в каждой сделке должны совпадать цена, зарплата, роль в команде и будущий спортивный план.
Приобретение такого быстрого и перспективного футболиста, как Адейеми, может стать для «Барсы» стратегическим шагом.
Начнется ли новый этап в атаке «Барсы»?
Процессы вокруг Гордона, Адейеми, Рафиньи и Феррана Торреса показывают, что в линии атаки «Барселоны» могут произойти большие перемены.
С одной стороны — новые быстрые вингеры, подходящие для вертикального футбола. С другой — будущее игроков, уже имеющих свое место в команде. В этой ситуации у тренерского штаба увеличивается выбор, а у футболистов растет конкуренция.
Главный вопрос остается открытым
Лапорта сказал, что Рафинья не уйдет, и дал положительный сигнал по Адейеми. Что касается Феррана Торреса, то ясности пока нет.
Теперь главный вопрос в том, сможет ли «Барселона» уместить столько звезд в одну систему, или до конца трансферного рынка нас ждут еще неожиданные решения?
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