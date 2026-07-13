Похоже, «Барселона» перешла к активным действиям на летнем трансферном рынке. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что трансфер вингера «Боруссии» Карима Адейеми близок к завершению, а также дал важные комментарии относительно будущего Рафиньи и Феррана Торреса.

Адейеми близок к «Барсе»

Лапорта положительно отозвался о возможном переходе Карима Адейеми в состав «Барселоны». По его словам, клуб следит за немецким вингером уже давно.

«Мы очень рады. Это игрок, за которым мы наблюдаем уже долгое время. Адейеми — очень быстрый, очень хороший футболист. Спортивный директор Деку проделал большую работу по этому трансферу», — сказал Лапорта.

Эти слова указывают на то, что трансфер практически перешел в решающую стадию. Благодаря своей скорости, активности в ситуациях один на один и способности обострять игру в атаке, Адейеми рассматривается как футболист, подходящий под стиль «Барсы».

Гордон и Адейеми — новая конкуренция?

Каталонцы намерены серьезно усилить линию атаки за счет трансферов Энтони Гордона и Карима Адейеми. Это, естественно, вызвало вопросы о будущем Рафиньи.

Однако Лапорта занял четкую позицию: клуб не планирует расставаться с бразильским вингером.

«Мы не хотим, чтобы Рафинья уходил. Для нас он ключевой игрок. Приобретение Гордона и Адейеми не связано с Рафиньей. Это не значит, что Рафа уйдет», — заявил президент «Барсы».

То есть «Барселона» усиливает конкуренцию в атаке, но это не означает автоматической продажи Рафиньи.

Доверие к Рафинье сохраняется

В последние сезоны Рафинья играл важную роль в атаке «Барселоны». Несмотря на критику в некоторых матчах, стало ясно, что руководство клуба по-прежнему видит в нем одного из основных игроков команды.

Это заметно и по заявлению Лапорты. Он подчеркнул, что приход новых вингеров — это не давление на Рафинью, а способ расширить варианты в атаке команды.

Говоря футбольным языком, «Барса» усиливает «Wi-Fi сигнал» в линии атаки: чем больше вариантов, тем быстрее и опаснее становится игра.

Перейдет ли Ферран Торрес в ПСЖ?

Лапорта также высказался о вероятности перехода нападающего Феррана Торреса в ПСЖ. Он сообщил, что пока не может подтвердить этот трансфер.