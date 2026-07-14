Polestar 4 представлен в новой версии СУВ: сочетание практичности и мощности

Шведский бренд Polestar готовится к официальной презентации более просторной и практичной версии своего популярного кроссовера Polestar 4. Новая модель будет представлена широкой публике 2 сентября текущего года. Этот шаг направлен на укрепление позиций бренда на мировом рынке и повышение конкурентоспособности в сегменте семейных автомобилей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Как сообщает издание Autocar, новый Polestar 4 СУВ в настоящее время проходит финальные испытания на знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг. Заметно, что внешний вид автомобиля отошел от прежнего стиля купе-кроссовера в пользу традиционной формы внедорожника. Это означает больше внутреннего пространства для пассажиров и более вместительный багажник.

Технические возможности и инновации

Глава компании Майкл Лошеллер отметил, что новая модель сочетает в себе простор универсала и универсальность СУВ. Одной из примечательных особенностей является то, что Polestar 4 СУВ отказался от спорной системы камер вместо зеркал, применявшейся в предыдущей версии, и вернулся к традиционному зеркалу заднего вида. Это улучшит обзорность для водителей.

По техническим характеристикам новый электромобиль будет предлагаться с задним и полным приводом. Ожидается, что в топовой комплектации мощность двигателя достигнет 536 л.с. Это обеспечит тяжелому кроссоверу динамику, свойственную спортивным автомобилям.

Максимальная мощность: 536 л.с.;

Запас хода: до 630 километров (391 миля) на одном заряде;

Быстрая зарядка: до 200 kW (архитектура 400В);

Место производства: Пусан, Южная Корея.

На рынке Polestar 4 СУВ будет конкурировать с такими престижными моделями, как BMW iX3 и Mercedes-Benz GLC Электрик. В то время как электромобили становятся все более популярными в Узбекистане, эта модель, благодаря своему премиальному качеству и большому запасу хода, несомненно, привлечет внимание местных автолюбителей.

Прием заказов на новую модель начнется с сентября. Ожидается, что производство автомобиля на заводе в Южной Корее положительно скажется на логистической цепочке и сроках поставок. С помощью этого СУВ бренд Polestar стремится установить новые стандарты не только в дизайне, но и в вопросах удобства повседневного использования.