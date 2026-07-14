Гарри Кейн положил конец слухам о внутренних конфликтах в сборной Англии

Капитан сборной Англии Гарри Кейн решительно опроверг сообщения о разладе внутри команды перед полуфиналом чемпионата мира. В преддверии решающего матча против Аргентины нападающий обвинил СМИ в попытках искусственно создать раскол, подчеркнув, что между игроками и тренерским штабом нет никаких разногласий. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Ситуация обострилась после победы в четвертьфинале над Норвегией. Тогда главный тренер Томас Тухель открыто заявил, что крайне недоволен игрой команды и что англичанам просто улыбнулась удача. Сдержанный и краткий ответ полузащитника «Реал Мадрида» Джуда Беллингема на эту критику стал поводом для появления различных слухов в прессе.

«Холодная война» между Беллингемом и Тухелем

Как сообщает издание Goal.com, после жесткой критики Томаса Тухеля после матча журналисты попросили Джуда Беллингема прокомментировать слова тренера. Молодая звезда ответил в духе: «Что бы ни случилось, бороться на поле сложно, это был тяжелый труд». Именно этот короткий диалог лег в основу заголовков в английской прессе о наличии недовольства внутри команды.

Гарри Кейн прояснил ситуацию в интервью BBC Sport. По его словам, неправильно ожидать идеального ответа от футболиста через пять минут после окончания игры, когда эмоции еще не утихли, а смысл слов тренера не до конца понят. Кейн раскритиковал прессу за то, что она раздувает проблему из таких мелких деталей.

Командное единство и новый стиль

«Мы приехали сюда как одна команда, и именно благодаря нашей сплоченности мы дошли до этой стадии. Придумывать такие расколы стало обычным делом для английских СМИ на крупных турнирах. На самом деле все наоборот — игроки, тренер и персонал едины», — подчеркнул капитан сборной Англии.

Также Кейн защитил прямолинейный стиль общения Томаса Тухеля. По его мнению, после осторожности времен Гарета Саутгейта команда привыкла к искренней и порой жесткой критике немецкого специалиста. Игроки ценят, что слова тренера звучат без всяких сценариев, как есть, и это придает им уверенности.

Томас Тухель продолжает доказывать, что является одним из сильнейших тренеров мира. Кейн добавил, что за последние два года команда хорошо изучила его и правильно понимает требования наставника. В настоящее время сборная Англии сосредоточена на важном матче против Аргентины, и разговоры о внутренних разногласиях не влияют на подготовку команды.