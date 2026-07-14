В США распространяются две опасные инфекции, десятки людей госпитализированы

·67·Мир
В США распространяются две опасные инфекции, десятки людей госпитализированы

В районе Лонг-Айленд штата Нью-Йорк, США, участившиеся случаи двух различных инфекционных заболеваний вызывают серьезную обеспокоенность у специалистов здравоохранения. В регионе выявлен паразит циклоспориаз, вызывающий сильную диарею, а также десятки граждан были госпитализированы из-за отдельных случаев заражения бактерией сальмонеллы.

По данным местных органов здравоохранения, в округе Нассо официально подтверждено 17 случаев заболевания циклоспориазом. Специалисты отмечают, что этот паразит передается в основном через импортированные фрукты и овощи и вызывает у пациентов сильную диарею, которая может длиться более месяца. Только в июне было зарегистрировано 11 новых случаев.

Представитель департамента здравоохранения округа Нассо Алисса Зограбян сообщила, что ведомство внимательно следит за всеми случаями циклоспориаза, выявленными среди жителей округа. Также под особым контролем находится рост заболеваемости по всей территории США.

Женщина в белой футболке держится руками за область живота из-за боли.

Согласно информации, 17 случаев, зарегистрированных за аналогичный период текущего года, показывают значительный рост по сравнению с 10 случаями за тот же период прошлого года.

Специалисты здравоохранения рекомендуют гражданам тщательно мыть руки с мылом до и после работы с сырыми фруктами и овощами, тщательно очищать все продукты перед употреблением, а также использовать отдельные чистые разделочные доски и кухонные принадлежности.

Также подчеркивается, что приготовление пищи при температуре не менее 158 градусов по Фаренгейту (около 70°К) помогает уничтожить паразита.

По данным департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, по всему штату зарегистрировано более 400 случаев циклоспориаза, основная часть которых приходится на город Нью-Йорк.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (КДК), по состоянию на 11 июля в 31 штате страны было зарегистрировано около 850 подтвержденных случаев циклоспориаза. Из них 86 человек были госпитализированы.

Карта штатов США, отмеченная различными оттенками синего цвета.

Также КДК сообщил, что в настоящее время проводит дополнительные анализы по более чем 1500 вероятным случаям. Цель — подтвердить, являются ли эти заболевания циклоспориазом, заражение которым произошло на территории США.

В настоящее время округ Саффолк на Лонг-Айленде также борется с распространением еще одного опасного заболевания — сальмонеллеза. По предварительным данным, инфекция может быть связана с музыкальным фестивалем Палм Три Мусик Фестивал, который проходил в местной индейской резервации.

По словам официальных лиц и источников, с 1 июля 58 пациентов были госпитализированы с симптомами сальмонеллеза. Специалисты продолжают расследование, чтобы установить источник заболевания и предотвратить его дальнейшее распространение.

СШАНью-ЙоркНассауЦентры по контролю и профилактике заболеваний США
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Парень, который случайно начал танцевать с пассажирами другого автобуса, стал звездой соцсетей (видео)Парень, который случайно начал танцевать с пассажирами другого автобуса, стал звездой соцсетей (видео)Сегодня, 13:42Бывший депутат арестован после того, как в его доме нашли 439 единиц оружияБывший депутат арестован после того, как в его доме нашли 439 единиц оружияСегодня, 13:3882-летняя женщина выжила, проведя девять дней запертой в ванной82-летняя женщина выжила, проведя девять дней запертой в ваннойСегодня, 13:09Чем примечателен таинственный остров, строящийся за 11 миллиардов долларов?Чем примечателен таинственный остров, строящийся за 11 миллиардов долларов?Сегодня, 12:05Заяц, выбежавший на взлетно-посадочную полосу, помешал трем рейсамЗаяц, выбежавший на взлетно-посадочную полосу, помешал трем рейсамСегодня, 12:01В Согдийской области Таджикистана прошел мощный сельВ Согдийской области Таджикистана прошел мощный сельСегодня, 11:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью