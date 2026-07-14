В США распространяются две опасные инфекции, десятки людей госпитализированы

В районе Лонг-Айленд штата Нью-Йорк, США, участившиеся случаи двух различных инфекционных заболеваний вызывают серьезную обеспокоенность у специалистов здравоохранения. В регионе выявлен паразит циклоспориаз, вызывающий сильную диарею, а также десятки граждан были госпитализированы из-за отдельных случаев заражения бактерией сальмонеллы.

По данным местных органов здравоохранения, в округе Нассо официально подтверждено 17 случаев заболевания циклоспориазом. Специалисты отмечают, что этот паразит передается в основном через импортированные фрукты и овощи и вызывает у пациентов сильную диарею, которая может длиться более месяца. Только в июне было зарегистрировано 11 новых случаев.

Представитель департамента здравоохранения округа Нассо Алисса Зограбян сообщила, что ведомство внимательно следит за всеми случаями циклоспориаза, выявленными среди жителей округа. Также под особым контролем находится рост заболеваемости по всей территории США.

Согласно информации, 17 случаев, зарегистрированных за аналогичный период текущего года, показывают значительный рост по сравнению с 10 случаями за тот же период прошлого года.

Специалисты здравоохранения рекомендуют гражданам тщательно мыть руки с мылом до и после работы с сырыми фруктами и овощами, тщательно очищать все продукты перед употреблением, а также использовать отдельные чистые разделочные доски и кухонные принадлежности.

Также подчеркивается, что приготовление пищи при температуре не менее 158 градусов по Фаренгейту (около 70°К) помогает уничтожить паразита.

По данным департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, по всему штату зарегистрировано более 400 случаев циклоспориаза, основная часть которых приходится на город Нью-Йорк.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (КДК), по состоянию на 11 июля в 31 штате страны было зарегистрировано около 850 подтвержденных случаев циклоспориаза. Из них 86 человек были госпитализированы.

Также КДК сообщил, что в настоящее время проводит дополнительные анализы по более чем 1500 вероятным случаям. Цель — подтвердить, являются ли эти заболевания циклоспориазом, заражение которым произошло на территории США.

В настоящее время округ Саффолк на Лонг-Айленде также борется с распространением еще одного опасного заболевания — сальмонеллеза. По предварительным данным, инфекция может быть связана с музыкальным фестивалем Палм Три Мусик Фестивал, который проходил в местной индейской резервации.

По словам официальных лиц и источников, с 1 июля 58 пациентов были госпитализированы с симптомами сальмонеллеза. Специалисты продолжают расследование, чтобы установить источник заболевания и предотвратить его дальнейшее распространение.