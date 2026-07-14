Ямаль откровенно высказался о голах: «Я принимаю этот вызов»

·38·Спорт
Ямаль откровенно высказался о голах: «Я принимаю этот вызов»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль перед полуфиналом ЧМ-2026 рассказал о своих личных результатах и давлении. Юная звезда, забившая пока один гол в 6 матчах, подчеркнул, что чувствует себя спокойно перед игрой с Францией.

«Я не зациклен на голах»

Когда Ламина Ямаля спросили о его личной статистике на турнире, он не стал драматизировать количество забитых мячей.

«Я не зациклен на голах. Но забить в матче такого уровня — это особенное событие. Я принимаю этот вызов. Я здесь именно ради этого», — сказал Ямаль.

На его счету пока один гол в 6 матчах. Однако на такой большой сцене, как полуфинал, даже один эпизод может изменить восприятие всего турнира.

Матч против Франции — не просто игра

Полуфинал между Испанией и Францией определит первого финалиста ЧМ-2026. Это противостояние рассматривается не только как битва двух сильных команд, но и как спор двух разных футбольных философий.

Испания полагается на контроль мяча, скорость передач и креативность молодых футболистов. Франция же угрожает быстрыми атаками и индивидуальным мастерством во главе с Килианом Мбаппе.

Команда

Главное оружие

Испания

контроль мяча, командная игра, креативность Ямаля

Франция

скорость, физическая сила, фактор Мбаппе

Главная интрига

выдержит ли молодая Испания давление?

«Я не чувствую никакого лишнего давления»

Одним из самых важных заявлений Ямаля стали слова о давлении. Он сказал, что перед полуфиналом чувствует себя спокойно.

«Это матч, которого все ждут. Думаю, зрители увидят очень красивую игру. В то же время в жизни бывают ситуации посложнее футбольного матча, поэтому я чувствую себя спокойно», — сказал он.

Для 19-летнего футболиста это довольно зрелая позиция. Большой матч, большой соперник, большая сцена — но Ямаль воспринимает это не как страх, а как возможность.

Большой экзамен для 19-летнего футболиста

13 июля Ямаль отпраздновал свой день рождения. Вскоре после этого он готовится к одному из самых важных матчей в своей карьере.

В этом возрасте многие футболисты еще пытаются адаптироваться к атмосфере крупных турниров. Ямаль же уже стал одной из главных надежд сборной Испании.

Его роль в матче против Франции не ограничивается только голами. Вскрытие обороны, обыгрыш соперника один в один, передачи и изменение ритма игры — это задачи, которые также ожидаются от него.

Чего от него ждет Испания?

В полуфинале самая важная задача для Ямаля — влиять на игру. Это может быть гол, результативная передача или постоянное давление на оборону соперника.

В его словах есть личные амбиции, но чувствуется и командный дух.

«Я выйду на поле и, как всегда, отдам все силы ради команды», — сказал Ямаль.

Это самый необходимый настрой для Испании: есть звездность, но нет эго; есть уверенность, но нет излишнего хвастовства.

Один гол может изменить всю историю

Возможно, Ямаль забил на турнире пока только один гол. Но гол, забитый в полуфинале, — это не просто статистика, это момент, который может войти в историю.

В футболе иногда весь турнир запоминается одним эпизодом. Если Ямаль совершит решающее действие против Франции, его история на ЧМ-2026 приобретет совершенно другие краски.

Матч, которого все ждут

Полуфинал Франция — Испания состоится в ночь с 14 на 15 июля. Встреча начнется в 00:00 по ташкентскому времени.

В этом матче Испания стремится подтвердить статус чемпиона Европы на мировой арене, а Франция нацелена на выход в очередной финал.

Ямаль готов проявить себя на этой большой сцене. Теперь главный вопрос: сможет ли он доказать на поле свои слова о том, что «принимает этот вызов»?

Ламин ЯмальИспанияФранцияКилиан Мбаппе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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