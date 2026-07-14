Международный розыск «Равшана Золотого» прекращен

Международный розыск в отношении проживающего в Турции предпринимателя Равшана Мухитдинова, известного в обществе как «Равшан Золотой», был прекращен. В МВД сообщили, что после проведения следственных действий его вина не была доказана.

МВД объяснило, почему розыск был прекращен

На пресс-конференции МВД были даны разъяснения относительно причин прекращения международного розыска, объявленного в отношении Равшана Мухитдинова.

Заместитель начальника ГУВД города Ташкента Дилмурод Мирсадыков, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что после следственных действий вина Мухитдинова не подтвердилась.

По его словам, в 2021 году по данному факту было возбуждено уголовное дело, и в отношении «Равшана Золотого» был объявлен розыск.

Часть прежнего дела была прекращена из-за истечения срока давности

Как сообщил Дилмурод Мирсадыков, по прошествии времени часть уголовного дела в отношении Равшана Мухитдинова была прекращена в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Позже в отношении него поступили дополнительные заявления, на основании которых розыскные мероприятия были активизированы.

Однако после проведения всех необходимых следственных действий стало известно, что вина Мухитдинова не доказана. По этой причине розыск был отменен.

Он появлялся в списке Интерпола

Для справки: имя Равшана Мухитдинова в апреле появилось в списке «красных уведомлений» на сайте Интерпола.

Тогда сообщалось, что он был объявлен в розыск по нескольким тяжким обвинениям. В частности, упоминались такие деяния, как умышленное уничтожение или повреждение имущества, создание организованной преступной группы, руководство ею или участие в ней, а также хулиганство.

Однако, исходя из последнего комментария МВД, по итогам следственных действий эти обвинения не подтвердились.

Что означает «красное уведомление»?

«Красное уведомление» Интерпола не означает автоматического признания лица виновным. Обычно это инструмент для информирования правоохранительных органов других стран о необходимости установления местонахождения и задержания лица по запросу одного из государств.

Поэтому, хотя появление в таком списке вызывает большой общественный резонанс, окончательная правовая оценка дается в ходе следствия и судебных процессов.

В данном случае МВД также заявляет, что в результате следствия вина не была доказана.

Почему эта новость вызвала широкое обсуждение?

Имя «Равшан Золотой» хорошо известно общественности. Его появление в списке Интерпола в апреле вызвало бурную дискуссию.

Теперь же прекращение розыска породило новые вопросы: на каких основаниях был объявлен первоначальный розыск? Почему дополнительные заявления не подтвердились? Какие обстоятельства изучались в ходе следствия?

Основной ответ в комментарии МВД таков: после всех следственных действий вина Мухитдинова не была доказана, и розыскные мероприятия были прекращены.

Ключевой правовой аспект

Согласно законодательству, любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.

Поэтому в ситуации с Равшаном Мухитдиновым объявленный розыск, общественные дискуссии или выдвинутые обвинения не означают автоматической виновности человека.

Последний комментарий МВД стал важным поворотом в деле: было заявлено, что после следственных действий вина не подтвердилась.

Розыск прекращен, вопросы остались

Прекращение международного розыска в отношении Равшана Мухитдинова стало самой важной новостью вокруг этого дела. МВД объяснило это решение тем, что в результате следственных действий вина не была доказана.

Теперь главный вопрос для общественности заключается в следующем: как обеспечивается прозрачность в процессе объявления и последующего прекращения розыска по таким резонансным делам?

Ведь в подобных ситуациях в центре обсуждения оказывается не только судьба конкретного человека, но и доверие к правоохранительной системе.