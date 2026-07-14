Финансовый кризис в команде Криштиану Роналду: Аль-Наср испытывает трудности с выплатой зарплат

·42·Спорт
Финансовый кризис в команде Криштиану Роналду: Аль-Наср испытывает трудности с выплатой зарплат

Саудовский клуб «Аль-Наср» оказался в эпицентре серьезных финансовых проблем. В команде, за которую выступает Криштиану Роналду, не только приостановлены новые трансферы, но и наблюдаются задержки с выплатой зарплат действующим футболистам. Эта ситуация может негативно сказаться на атмосфере внутри коллектива перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной изданием «Аль-Риядия», в клубе возник дефицит ликвидности, что затрудняет осуществление повседневных операций. В частности, ряд футболистов основного состава получили лишь часть зарплаты за июнь. Конкретные сроки погашения оставшейся задолженности руководством пока не называются.

Трансферы и проблемы с составом

Наиболее заметным следствием финансового кризиса стал удар по активности клуба на трансферном рынке. «Аль-Наср» искал достойную замену хорватскому полузащитнику Марцело Брозовичу, который недавно покинул команду. Однако из-за нехватки наличных средств все переговоры и процессы по привлечению новых игроков были приостановлены на неопределенный срок.

Технический штаб клуба определил усиление центральной линии полузащиты как приоритетную задачу. Но если экономическая ситуация не улучшится, команде придется начинать новый сезон с заметно ослабленным составом. Это является большой потерей для клуба, ведущего борьбу за чемпионство в Саудовской Про-лиге.

Для нового главного тренера Анге Постекоглу это также стало неожиданной трудностью. Ему предстоит подготовить команду одновременно к четырем крупным турнирам — чемпионату Саудовской Аравии, Королевскому кубку, Суперкубку и Элитной Лиге чемпионов АФК. Без заполнения пробелов в составе успех на всех фронтах становится практически невыполнимой задачей.

Как сообщает Goal.com, в то время как главные конкуренты «Аль-Насра» активно работают на трансферном рынке, нынешнее положение команды Криштиану Роналду вызывает беспокойство среди болельщиков. Сообщается, что руководство клуба принимает меры по привлечению дополнительных инвестиций для стабилизации ситуации.

Напомним, что в последние годы «Аль-Наср» потратил огромные средства на трансферы Криштиану Роналду и других звездных футболистов. Нынешний финансовый разрыв ставит под вопрос устойчивость долгосрочной экономической стратегии клуба.

Аль-НасрКриштиану РоналдуСаудовская АравияТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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