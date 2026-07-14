Как Томас Тухель выберет состав на полуфинал против Аргентины: новый план Англии

·40·Спорт
Как Томас Тухель выберет состав на полуфинал против Аргентины: новый план Англии

Чемпионат мира вступил в свою решающую фазу. В полуфинале сойдутся два заклятых соперника футбольного мира — сборные Англии и Аргентины. Хотя «львы» под руководством Томаса Тухеля прошли до этого этапа относительно легкий путь, теперь их ждет серьезное испытание в лице действующих чемпионов во главе с Лионельем Месси. Издание Goal.com представило свой анализ вероятного и оптимального состава англичан перед этим важным матчем. Об этом сообщает Goal.com.

Сборная Англии продемонстрировала свою силу, победив хозяев турнира в четвертьфинале на стадионе «Ацтека» в Мексике. Однако игра против Аргентины потребует ответственности совершенно иного уровня. Несмотря на то, что «Альбиселесте» показывают не самую яркую игру на этом турнире, они обладают способностью добиваться результата в самый нужный момент, как это было в финалах Чемпионата мира 2022 года и Кубка Америки 2024 года. Особенно важно разработать осторожный план против такого «мастера больших матчей», как Лионель Месси.

Изменения в линии обороны и возвращение Джеймса

Одной из главных загадок для Томаса Тухеля является правый фланг обороны. Рис Джеймс, восстанавливающийся после травмы, провел 50 минут в матче против Норвегии и смог обеспечить команде необходимый контроль. Его опыт и способность играть как в защите, так и в полузащите могут стать решающими в матче против Аргентины. Если он не будет готов отыграть 90 минут, Джед Спенс готов выйти на замену.

В центре обороны ситуация с Джоном Стоунзом немного сложнее. Защитнику «Манчестер Сити» из-за физического состояния кажется трудно провести два полных матча за неделю. По этой причине ожидается, что Эзри Конса выйдет в стартовом составе, а Стоунз присоединится со скамейки запасных в конце игры. В воротах Джордан Пикфорд своей надежной игрой уже стал безоговорочным выбором Тухеля.

Лидеры полузащиты и атаки

Лучшая новость для Англии — Деклан Райс полностью готов к игре. Его роль разрушителя и связующего звена в центре поля станет ключевым фактором в попытке остановить Месси. Также Букайо Сака показывает, что возвращается в свою лучшую спортивную форму. Это, безусловно, создаст постоянную угрозу для защитников соперника.

Главная звезда команды Джуд Беллингем пока оправдывает все ожидания. Ожидается, что его креативность и мастерство в завершении атак станут главным фактором выхода Англии в финал. В тактической схеме Тухеля Беллингем должен сохранить роль свободного художника, что может привести в замешательство оборону Аргентины.

В целом, сборная Англии подошла к полуфиналу практически без потерь в составе. Тактические изменения Томаса Тухеля и индивидуальное мастерство футболистов могут приблизить «львов» к мечте, которая длится с 1966 года. Однако для этого им прежде всего необходимо преодолеть барьер в лице действующих чемпионов мира.

АнглияАргентинаЧемпионат МираТомас ТухельЛионель Месси
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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