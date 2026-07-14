Импорт парфюмерии за четыре месяца достиг 1,3 млн долларов

В январе-апреле 2026 года в Узбекистан из-за рубежа было импортировано парфюмерно-косметической продукции на сумму 1,3 млн долларов США. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Согласно данным комитета, стоимость импорта выросла на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За четыре месяца больше всего парфюмерной продукции в Узбекистан было ввезено из Турции. Объем импорта из этой страны составил 417 тысяч долларов.

Далее следуют Россия с показателем 245,6 тысячи долларов, Франция — 235,2 тысячи долларов и Чехия — 197,1 тысячи долларов.

Из Беларуси было импортировано парфюмерной продукции на 41,1 тысячи долларов. На долю других стран пришлось 203,1 тысячи долларов.