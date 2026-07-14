Бывший депутат арестован после того, как в его доме нашли 439 единиц оружия

·36·Мир
Бывший депутат арестован после того, как в его доме нашли 439 единиц оружия

В Канаде бывший депутат парламента Инки Марк был арестован после того, как в его доме были обнаружены сотни единиц оружия, боеприпасы, старинная пушка и крупная сумма наличных денег. Правоохранительные органы сообщили, что это было выявлено в рамках расследования дела о незаконном обороте оружия.

Королевская канадская конная полиция (РКМП) в ходе обыска в доме недалеко от города Дофин в провинции Манитоба конфисковала 439 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, старинную пушку и более 300 тысяч канадских долларов наличными. Следователи отметили, что как минимум три единицы оружия были введены в оборот незаконно, а у еще одного был изменен серийный номер.

78-летнему Инки Марку предъявлены обвинения в торговле оружием, хранении нелицензированных устройств, нарушении правил безопасного хранения оружия и ряде других преступлений. Он был арестован 7 июля, а позднее освобожден по решению суда на определенных условиях.

Руководство управления РКМП по Манитобе подчеркнуло, что незаконный оборот оружия представляет серьезную угрозу общественной безопасности, и заявило, что расследование по данному делу продолжается.

Расследование началось в марте текущего года после того, как из США поступила информация об обвинениях в связи с оружием в отношении другого лица, проживающего в окрестностях Дофина. В ходе этого разбирательства было установлено, что некоторые виды оружия, приобретенные Марком, не были оформлены должным образом.

На данный момент цель хранения такого количества оружия и наличных денег неизвестна. Представитель полиции Барри Кирби заявил, что единственный установленный на сегодня факт заключается в том, что Инки Марк является коллекционером оружия.

Для справки: Инки Марк был мэром города Дофин в 1994 году, а с 1997 по 2010 год работал депутатом парламента Канады. В разные годы он состоял в рядах Реформистской партии Канады, Канадского альянса и Консервативной партии, а в 2015 году участвовал в парламентских выборах как независимый кандидат.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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