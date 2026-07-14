Парень, который случайно начал танцевать с пассажирами другого автобуса, стал звездой соцсетей (видео)

Забавный случай, произошедший во время поездки, стал вирусным в социальных сетях. Парень, ехавший в автобусе, по ошибке присоединился к танцу халай, который устроили пассажиры другого автобуса.

Поначалу он даже не заметил, что эти люди — не из его группы, и продолжил танцевать вместе с ними.

В это время его автобус еще не тронулся с места. Водитель и пассажиры спокойно ждали, пока парень закончит танец.

После того как видео распространилось в сети, многие восприняли эту ситуацию с юмором. Некоторые пользователи отмечают позитивный настрой парня и то, как увлеченно он танцевал, не заметив подвоха.