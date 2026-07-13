Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини амалга оширди. Бразилиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Андрей Сантос Челси сафидан Олд Траффордга кўчиб ўтди. Ушбу трансфер клубнинг янги бош мураббийи Майкл Каррик давридаги илк жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед 22 ёшли футболчи учун жами 50 миллион фунт стерлинг тўлайди. Шундан 48 миллиони кафолатланган тўлов бўлса, қолган 2 миллион фунт турли бонуслар кўринишида тақдим этилади. Шунингдек, келишувга кўра, Челси футболчининг кейинги сотувидан 10 фоиз улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолган.
Андрей Сантос манкунианликлар билан 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Клуб раҳбарияти шартномани яна бир йилга узайтириш бандини ҳам киритган. Бразилиялик футболчи Моисес Кайседо билан рақобат сабабли кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида жамоасини ўзгартиришга қарор қилган.
Каррик тизимидаги янги таянчМайкл Каррик жамоа марказий чизиғини кучайтиришни ўзининг устувор вазифаси деб белгилаган эди. Касемиро жамоани тарк этгани ва Мануэль Угарте оғир жароҳат олгани сабабли, Манчестер Юнайтед ярим ҳимоясида бўшлиқ юзага келган. Сантос айнан мана шу муаммони ҳал қилиши кутилмоқда.
Ўтган мавсумда Андрей Сантос Челси таркибида 43 та ўйинда майдонга тушиб, ўзининг техник маҳорати билан ажралиб турди. Статистик маълумотларга кўра, у Премер-лигада 22 ёшгача бўлган ярим ҳимоячилар орасида аниқ узатмалар ва олдинга йўналтирилган паслар бўйича энг юқори кўрсаткичларни қайд этган.
"Манчестер Юнайтед билан боғлиқ ҳар бир нарса ўзгача. Менинг кумирларим тўп сурган клубга қўшилиш ажойиб туйғу. Ярим ҳимоячи сифатида Майкл Каррикдан ўрганиш имконияти борлигидан хурсандман. У фаолиятимда янги босқичга чиқишим учун энг муносиб мураббий", — дея таъкидлади Сантос клуб расмий сайтига берган интервюсида.
Клуб спорт директори Жасон Вилкохнинг сўзларига кўра, бразилиялик футболчи жамоанинг ўйин услубини ўзгартиришда муҳим рол ўйнайди. У нафақат ҳимояда, балки ҳужумларни ташкил қилишда ҳам фаол иштирок этиши кутилмоқда. Манчестер Юнайтед ушбу трансфер орқали майдон марказида тўлиқ назорат ўрнатишни мақсад қилган.
…