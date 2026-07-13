Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилди

·24·Спорт
Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнасидаги илк йирик харидини амалга оширди. Бразилиялик иқтидорли ярим ҳимоячи Андрей Сантос Челси сафидан Олд Траффордга кўчиб ўтди. Ушбу трансфер клубнинг янги бош мураббийи Майкл Каррик давридаги илк жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед 22 ёшли футболчи учун жами 50 миллион фунт стерлинг тўлайди. Шундан 48 миллиони кафолатланган тўлов бўлса, қолган 2 миллион фунт турли бонуслар кўринишида тақдим этилади. Шунингдек, келишувга кўра, Челси футболчининг кейинги сотувидан 10 фоиз улуш олиш ҳуқуқини сақлаб қолган.

Андрей Сантос манкунианликлар билан 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади. Клуб раҳбарияти шартномани яна бир йилга узайтириш бандини ҳам киритган. Бразилиялик футболчи Моисес Кайседо билан рақобат сабабли кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида жамоасини ўзгартиришга қарор қилган.

Каррик тизимидаги янги таянч

Майкл Каррик жамоа марказий чизиғини кучайтиришни ўзининг устувор вазифаси деб белгилаган эди. Касемиро жамоани тарк этгани ва Мануэль Угарте оғир жароҳат олгани сабабли, Манчестер Юнайтед ярим ҳимоясида бўшлиқ юзага келган. Сантос айнан мана шу муаммони ҳал қилиши кутилмоқда.

Ўтган мавсумда Андрей Сантос Челси таркибида 43 та ўйинда майдонга тушиб, ўзининг техник маҳорати билан ажралиб турди. Статистик маълумотларга кўра, у Премер-лигада 22 ёшгача бўлган ярим ҳимоячилар орасида аниқ узатмалар ва олдинга йўналтирилган паслар бўйича энг юқори кўрсаткичларни қайд этган.

"Манчестер Юнайтед билан боғлиқ ҳар бир нарса ўзгача. Менинг кумирларим тўп сурган клубга қўшилиш ажойиб туйғу. Ярим ҳимоячи сифатида Майкл Каррикдан ўрганиш имконияти борлигидан хурсандман. У фаолиятимда янги босқичга чиқишим учун энг муносиб мураббий", — дея таъкидлади Сантос клуб расмий сайтига берган интервюсида.

Клуб спорт директори Жасон Вилкохнинг сўзларига кўра, бразилиялик футболчи жамоанинг ўйин услубини ўзгартиришда муҳим рол ўйнайди. У нафақат ҳимояда, балки ҳужумларни ташкил қилишда ҳам фаол иштирок этиши кутилмоқда. Манчестер Юнайтед ушбу трансфер орқали майдон марказида тўлиқ назорат ўрнатишни мақсад қилган.

Манчестер ЮнайтедЧелсиАндрей СантосТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиБугун, 18:13ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонадаБугун, 18:05ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаБугун, 17:59Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Бугун, 17:56“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилдиБугун, 17:43Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиПедро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди