Родри остался недоволен работой судей после матча Франции и Испании

·59·Спорт
Родри остался недоволен работой судей после матча Франции и Испании

Полузащитник сборной Испании Родри после матча против Франции выразил недовольство тем, что судьи игнорируют некоторые грубые нарушения против Ламина Ямаля.

Футболист подчеркнул, что в этой встрече Испания старалась нейтрализовать соперника и навязать свою игру.

«Нам нужно было нейтрализовать соперника и навязать им свой футбол. Команда сыграла великолепно. Особенно в действиях без мяча. Игроки, вышедшие на замену, также проявили себя невероятным образом», — сказал Родри.

Он также добавил, что доволен своей игрой. По словам Родри, матч прошел против физически сильного соперника, и для победы были важны действия каждого футболиста.

«Я очень доволен. Игра была очень тяжелой. Потребовались силы каждого из нас. Мы играли против физически очень сильной команды. Это была очень целостная игра», — отметил он.

Родри отдельно остановился на фолах против Ламина Ямаля. По его словам, Испания сталкивается с подобной ситуацией уже в третьем матче подряд.

«Мы сталкиваемся с этим уже три матча подряд. Речь идет о более чем 10–15 фолах, которые судьи не фиксируют. Если не принять меры, защитники будут продолжать действовать так же. Такое безразличие судей очевидно, особенно сегодня. Но Ламин все равно провел отличный матч», — сказал Родри.

После того как Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира, тема грубых нарушений против Ямаля вновь стала предметом обсуждения.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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