В Ташкентской области налоговый инспектор пойман на взятке

В Зангиатинском районе Ташкентской области пресечен факт коррупции, связанный с сотрудником налоговой инспекции. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ и Департамента при Генеральной прокуратуре, посредник главного инспектора был задержан при получении денег.

Согласно имеющимся данным, инцидент связан с индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность на рынке «Chinni bozor». В ходе проверки было установлено, что предприниматель принимал платежи через мобильные приложения на личную банковскую карту, а выручка не отражалась на расчетном счете.

После этого налоговый инспектор сообщил предпринимателю, что ему грозит штраф в размере 160 млн сумов. Сообщается, что за сокрытие данного факта и отказ от оформления штрафа он потребовал 1000 долларов.

Во время оперативного мероприятия посредник инспектора был задержан с поличным при получении денежных средств. По данному факту ведутся следственные действия.