В Ташкентской области налоговый инспектор пойман на взятке

·48·Общество
В Ташкентской области налоговый инспектор пойман на взятке

В Зангиатинском районе Ташкентской области пресечен факт коррупции, связанный с сотрудником налоговой инспекции. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ и Департамента при Генеральной прокуратуре, посредник главного инспектора был задержан при получении денег.

Согласно имеющимся данным, инцидент связан с индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность на рынке «Chinni bozor». В ходе проверки было установлено, что предприниматель принимал платежи через мобильные приложения на личную банковскую карту, а выручка не отражалась на расчетном счете.

После этого налоговый инспектор сообщил предпринимателю, что ему грозит штраф в размере 160 млн сумов. Сообщается, что за сокрытие данного факта и отказ от оформления штрафа он потребовал 1000 долларов.

Во время оперативного мероприятия посредник инспектора был задержан с поличным при получении денежных средств. По данному факту ведутся следственные действия.

ЗангиатаТашкентСлужба государственной безопасности
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ночные рекламные звонки будут запрещеныНочные рекламные звонки будут запрещеныВчера, 22:06Мечта о Bentley обошлась в 250 тысяч долларовМечта о Bentley обошлась в 250 тысяч долларовВчера, 16:48Раскрыто 662 киберпреступления: возвращено 4 млрд сумовРаскрыто 662 киберпреступления: возвращено 4 млрд сумовВчера, 16:07Чаша воды спасает жизнь: призыв к милосердию в ТашкентеЧаша воды спасает жизнь: призыв к милосердию в ТашкентеВчера, 15:59Почему суд над подростком, сбившим сотрудника ДПС на BMW, проходит в закрытом режиме?Почему суд над подростком, сбившим сотрудника ДПС на BMW, проходит в закрытом режиме?Вчера, 15:15В Намангане утонул 27-летний пареньВ Намангане утонул 27-летний пареньВчера, 15:13
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре