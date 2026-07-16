Кто спасет «Трех львов»? 5 кандидатов на пост главного тренера сборной Англии

После неожиданной неудачи сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026 местные футбольные эксперты и общественность начали активно обсуждать кандидатуры на пост нового главного тренера.

Англичане под руководством Томаса Тухеля вели в счете 1:0 в полуфинальном матче против Аргентины до 85-й минуты, но в итоге уступили со счетом 1:2. Это болезненное поражение свидетельствует о начале периода серьезных реформ в команде.

Zamin.уз представляет список самых сильных кандидатов, претендующих на руководство сборной Англии.

Тройка главных фаворитов и ожидаемые перемены

Местные аналитики определили тройку лидеров среди претендентов на тренерский пост. Занимающий верхнюю строчку списка Хосеп Гвардиола рассматривается как наиболее подходящий кандидат для английского футбола благодаря тактическим революциям, которые он демонстрировал в АПЛ на протяжении многих лет.

Кроме того, в тройку лидеров вошли местные специалисты, которые хорошо знакомы с системой национальной сборной и атмосферой английского футбола.

Основные претенденты на пост главного тренера сборной Англии:

Пеп Гвардиола — бывший наставник «Манчестер Сити», тактический гений и главный выбор общественности. Эдди Хау — один из самых талантливых и современных представителей английской футбольной школы. Ли Карсли — специалист с большим опытом работы в системе национальной сборной и с молодежью. Маурисио Почеттино — тренер, который благодаря работе в грандах АПЛ хорошо понимает характер английских звезд. Фрэнк Лэмпард — бывшая легенда национальной сборной и символ английского футбола.