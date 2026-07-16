Месси ответил на критику: «Ничего не дается просто так»

Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-2026 и во второй раз подряд вышла в финал. После победы Лионель Месси ответил на заявления о том, что ФИФА помогает команде, подчеркнув, что все результаты достигаются благодаря характеру и труду на поле.

«Результат, которого мы достигли, невероятен»

Месси особо отметил путь, который Аргентина проделала за последние годы. По его мнению, выход в крупные финалы подряд нельзя объяснить случайностью или внешней помощью.

«То, что делает наша команда — это нечто невероятное. Пять финалов. Мы выиграли прошлый чемпионат мира, четыре года оставались сильнейшей командой и снова стоим в финале».

Аргентина, будучи действующим чемпионом мира, выиграла все семь матчей, проведенных на турнире 2026 года. В финале команда встретится с Испанией.

Резкий ответ на заявления о помощи ФИФА

Некоторые судейские решения в пользу Аргентины по ходу турнира вызвали споры в социальных сетях. Особенно после матчей плей-офф против Египта и Швейцарии распространились ничем не подтвержденные заявления о том, что команде намеренно помогают. Reuters освещало эти споры, однако доказательств систематической помощи Аргентине представлено не было.

Месси же ответил на эти разговоры результатами команды.

«Что бы кто ни говорил, кого бы это ни задевало, мы достигаем всего за счет нашего характера и нашей игры. На поле ничего не дается просто так».

По его словам, Аргентина преодолевала трудности на каждом этапе и завоевала путевку в финал в борьбе с соперниками.

Снова Месси решил исход матча против Англии

Англия открыла счет на 55-й минуте полуфинала и была очень близка к выходу в финал. Однако Аргентина оказала мощное давление в последние минуты и изменила сценарий встречи.

На 85-й минуте после передачи Месси Энцо Фернандес сравнял счет. А на 90+2-й минуте после очередного паса аргентинского капитана Лаутаро Мартинес забил победный гол.

Событие Минута Гол Англии 55 Гол Энцо Фернандеса 85 Гол Лаутаро Мартинеса 90+2 Итоговый счет Аргентина — 2:1

Хотя 39-летний Месси не забил, он стал главным участником камбэка, сделав две решающие передачи. Количество его ассистов на чемпионатах мира достигло рекордных 12.

Почему Аргентина всегда борется до конца?

Команда Скалони на этом мундиале несколько раз меняла результат в последние минуты. Голы, забитые в ворота Англии, довели количество мячей, забитых Аргентиной после 79-й минуты на турнире, до 11.

Эта цифра показывает главную силу команды: Аргентина не сдается, даже если игровой план не работает. Опыт, влияние запасных игроков и способность Месси изменить ситуацию в один момент снова вывели действующих чемпионов в финал.

Теперь впереди Испания

19 июля Аргентина выйдет на поле против Испании за звание чемпиона мира. Испания вышла в финал, обыграв Францию со счетом 2:0, и пропустила на турнире пока всего один гол. Аргентина же с 19 забитыми мячами является самой результативной командой соревнований.

Если Аргентина победит, она станет первой сборной после Бразилии 1958 и 1962 годов, которая выиграла чемпионат мира дважды подряд. А для Месси это может стать вторым чемпионством на мундиале и четвертым в истории Аргентины.

Последний ответ будет дан в финале

Месси ответил на критику не длинными комментариями или оправданиями, а словами о том, что на поле ничего не дается даром.

Аргентина, избежав поражения от Англии, в очередной раз показала свой характер. Теперь самым сильным ответом команды на претензии может стать победа над Испанией и второе подряд чемпионство мира.

Как вы считаете, Аргентина дошла до финала своими силами или критика судейства имеет под собой основания?