Каковы были главные тактические ошибки Тухеля в полуфинале?

Тактический план Томаса Тухеля против Аргентины до 85-й минуты казался идеальным. Однако ряд серьезных ошибок, допущенных в заключительной части игры, и несвоевременные замены стали причиной того, что Англия остановилась в шаге от финала.

Эксперты и аналитики выделяют четыре основные тактические ошибки, приведшие к поражению Тухеля:

1. Слишком ранний и глубокий уход в оборону: 80-85-е минуты.

Когда Англия вела в счете 1:0, Тухель перевел команду в очень низкий блок (глубокую оборону). Это была известная в футболе тактика «парковки автобуса». В результате полузащита Аргентины начала свободно действовать вокруг штрафной площади Англии и максимально усилила давление. Полный отказ от активного прессинга позволил сопернику спокойно организовывать атаки.

2. Позиционная изоляция Гарри Кейна и Джуда Беллингема: по ходу игры.

То, что соперник закроет этих двух звезд, было ожидаемо, однако Тухель не смог предложить альтернативный «план Б». Когда Беллингем оказался под жестким контролем, для него не было создано свободных зон, где он мог бы получить помощь. Кейн же, оставшись без мяча, был вынужден опускаться слишком глубоко, что свело на нет главную угрозу Англии внутри штрафной площади соперника.

3. Проигрыш в верховой борьбе и неспособность перестроить защиту: второй тайм.

Во втором тайме Аргентина перешла к атакам через навесы (кроссы). Тухель же не предпринял тактических изменений, чтобы помочь центральным защитникам — Стоунзу и Гехи — в верховой борьбе. В итоге Лаутаро Мартинес и Алексис Мак Аллистер получили огромное преимущество на втором этаже внутри штрафной англичан.

4. Запоздалые замены, приведшие к ошибкам: последние минуты.

То, что команда устала и прижалась к своим воротам, стало заметно еще на 80-й минуте. Но Тухель принял решение освежить силы в полузащите или перейти на схему с пятью защитниками, чтобы снизить угрозу с воздуха, слишком поздно. Действия, предпринятые после того, как контроль над игрой был полностью утерян, не принесли результата.