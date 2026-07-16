В Узбекистане 18–20 июля температура может подняться до 48 градусов

·23·Узбекистан
В Узбекистане 18–20 июля температура может подняться до 48 градусов

В Узбекистане 18–20 июля ожидается аномальная жара. По данным Узгидромета, это связано с вторжением очень жаркого воздуха с юга.

Согласно прогнозу, в эти дни во многих регионах страны температура воздуха поднимется до 45 градусов. В южных областях и пустынных районах столбик термометра может достичь 48 градусов.

Также в отдельных местах прогнозируется усиление ветра. Его скорость может достигать 13–22 м/с, в некоторых районах возможны пыльные бури.

В таких погодных условиях населению рекомендуется не находиться долго на открытом воздухе в самое жаркое время суток, пить больше жидкости и ограничить поездки без необходимости.

УзгидрометИссиқ ҳавоЧанг-тўзонОб-ҳавоҲарорат
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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