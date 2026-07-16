SpaceX строит башню Мечазилла на мысе Канаверал с помощью самого мощного крана в мире

·1·Технологии
SpaceX строит башню Мечазилла на мысе Канаверал с помощью самого мощного крана в мире

Компания SpaceX под руководством Илона Маска ускорила строительство новой стартовой площадки для Starship — самой большой ракеты в истории человечества. В процессе строительства на космодроме имени Кеннеди используется Лиебхерр ЛР 13000, кран с самой высокой грузоподъемностью в мире, который только что завершил установку шестого модуля гигантской башни обслуживания. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным наблюдателей НАСАСпакефлигхт, работы на стартовом комплексе ЛК-37А идут высокими темпами. После установки шестого модуля специалисты закрепили седьмую секцию на специальной грузовой траверсе для подъема. Эта башня будет не только обслуживать ракету, но и выполнять функцию «ловли» носителя в воздухе во время посадки.

В процессе строительства используется самый мощный в мире гусеничный кран Лиебхерр ЛР 13000 немецкого производства, способный поднимать до 3000 тонн груза. Привлечение такой тяжелой техники свидетельствует о масштабности проекта Starship. Благодаря своим сложным механизмам эта башня получила среди инженеров название «Мечазилла».

Новая жизнь исторической площадки

Примечательно, что строительные работы ведутся на исторической площадке СЛК-37. В прошлом эта территория служила для запуска ракет Сатурн ИБ в рамках программы Аполло, а позже — ракет-носителей Делта ИВ. Теперь эта площадка становится центром новой эры освоения космоса — эры многоразовых сверхтяжелых ракет.

В то же время на производственную площадку Робертс Роад продолжается доставка новых секций для стартового стола (ОЛМ) и специальных резервуаров для наземной инфраструктуры. Это показывает, что SpaceX намерена в кратчайшие сроки завершить не просто одну башню, а целый технологический комплекс.

Конкуренция растет: Blue Origin не отстает

В космической гонке также проявляет активность компания Blue Origin Джеффа Безоса. Согласно данным, высота здания Вехикле Рефурбишмент Факилитй (ВРФ) значительно увеличилась. Наблюдатели отметили появление в здании огромного проема, который, как ожидается, станет крупным технологическим проходом или воротами.

Также на стартовом комплексе ЛК-36 компания Blue Origin демонтировала еще одну секцию существующей башни. Тот факт, что обе компании одновременно ведут работы с использованием тяжелых кранов, означает, что гонка космической инфраструктуры на мысе Канаверал вышла на новый уровень. Успех проекта Starship будет иметь решающее значение для будущего освоения Луны и полетов на Марс.

SpaceXStarshipMechazillaИлон МаскКосмические Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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