17 июля ожидается рост курса доллара

·0·Экономика
17 июля ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 17 июля, вырастет примерно на 6–7 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара банками:

• MKBank — 12 050 сумов.
• Garantbank — 12 045 сумов.
• Infinbank — 12 040 сумов.
• НБУ — 12 040 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара банками:

• Asakabank — 12 080 сумов.
• Anorbank — 12 080 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 085 сумов.
• BRB — 12 100 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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