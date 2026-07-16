17 июля ожидается рост курса доллара
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• MKBank — 12 050 сумов.
• Asakabank — 12 080 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 17 июля, вырастет примерно на 6–7 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара банками:
• MKBank — 12 050 сумов.
• Garantbank — 12 045 сумов.
• Infinbank — 12 040 сумов.
• НБУ — 12 040 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара банками:
• Asakabank — 12 080 сумов.
• Anorbank — 12 080 сумов.
• Asia Alliance Bank — 12 085 сумов.
• BRB — 12 100 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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