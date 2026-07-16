Для развития AI нужно 5 триллионов долларов в год: глава СофтБанк сделал резкое заявление

·42·Технологии
Для развития AI нужно 5 триллионов долларов в год: глава СофтБанк сделал резкое заявление

Генеральный директор СофтБанк Груп Масаёси Сон подверг резкой критике тех, кто скептически относится к технологиям искусственного интеллекта (AI), назвав эту сферу важнейшим фактором, определяющим будущее человечества. По его мнению, считать ажиотаж вокруг AI «пузырем» совершенно необоснованно, и это равносильно сомнениям в пользе автомобилей или самолетов в свое время. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Выступая на ежегодной конференции в Токио, Масаёси Сон подчеркнул, что AI не только изменит наш образ жизни, но и принесет огромную экономическую выгоду. «Спрашивать, является ли AI пузырем — глупость. Те, кто отказывается от развития, закрывают свой мир. Те, кто осуждает искусственный интеллект, сами распространяют зло», — добавил миллиардер.

Инфраструктура и глобальные инвестиции

В последнее время на финансовых рынках усилились опасения по поводу роста акций таких гигантов, как NVIDIA, и того, что инвестиции в центры обработки данных (ЦОД) могут не окупиться. Однако, по расчетам Масаёси Сона, для расширения инфраструктуры AI в мировом масштабе, увеличения производства чипов и адаптации энергетических систем требуется около 5 триллионов долларов инвестиций ежегодно.

Основатель СофтБанк прогнозирует, что к 2040 году около 20 процентов мирового ВВП будет приходиться на сферы, связанные с искусственным интеллектом и «суперинтеллектом» (суперинтеллигенке). Это означает радикальное обновление структуры мировой экономики.

Стратегические шаги и вопрос энергетики

Японский технологический инвестор уже начал предпринимать практические шаги в этом направлении. Компания СофтБанк инвестировала 34,6 миллиарда долларов в проект OpenAI, создателя ChatGPT. Также, с целью финансирования новых проектов, компания продает свою долю в акциях NVIDIA, фокусируясь на центрах обработки данных и энергетической инфраструктуре.

Учитывая, что для работы систем AI требуется огромное количество электроэнергии, СофтБанк недавно запустил бизнес по производству аккумуляторов в Японии. Это расценивается как стратегический шаг по созданию энергетической системы нового поколения и удовлетворению потребностей искусственного интеллекта.

Эти заявления Масаёси Сона вывели дискуссии в мире технологий на новый уровень. По данным иксбт.ком, глава СофтБанк уже много лет является пионером технологических инвестиций, и его прогнозы часто определяют направление рынка. Для развивающихся стран такой глобальный спрос на инфраструктуру AI, несомненно, станет основным драйвером цифровой экономики в будущем.

SoftBankИскусственный ИнтеллектМасаёси СонТехнологииИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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