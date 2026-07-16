Новая налоговая реформа в Великобритании может негативно повлиять на рынок электромобилей

Новая налоговая система, планируемая к введению правительством Великобритании, может ограничить доступ к электромобилям для работников с низким доходом. Эксперты предупреждают, что новый налог на каждый пройденный милю (еВЭД) нанесет серьезный удар по системе льготного лизинга автомобилей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Согласно данным издания Autocar, с апреля 2028 года ожидается введение налога в размере 3 пенсов за милю для всех электромобилей (EV) и 1,5 пенса для плагин-гибридов (PHEV). Эта мера разработана для компенсации потерь государственного бюджета в размере 12 миллиардов фунтов стерлингов, возникающих из-за отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и, как следствие, снижения поступлений от акцизов на топливо.

Система льготного лизинга под угрозой

В настоящее время в Великобритании очень популярна схема «отказа от части зарплаты» (саларй-сакрифике). В этой системе сотрудник направляет часть своей зарплаты до уплаты налогов на лизинг автомобиля, получая взамен значительные скидки. По словам консультанта компании Alphabet GB Кэролайн Сандалл-Мансерг, новый налог усложнит именно эту удобную систему.

Согласно данным, в четвертом квартале 2025 года количество автомобилей, приобретенных по этой схеме, превысило 226 тысяч, что в пять раз больше, чем в 2022 году. Самое важное, что 98% автомобилей, поставляемых по таким контрактам, составляют именно электромобили и гибриды. Введение нового налога может резко снизить спрос на эти экологичные транспортные средства.

Социальные последствия и экономические ограничения

Основная проблема заключается в том, что по закону сумма, выделяемая на автомобиль, не должна приводить к снижению остатка зарплаты сотрудника ниже уровня минимальной оплаты труда. Если налог еВЭД будет добавлен к ежемесячным платежам, многие работники с низким доходом лишатся права участвовать в этих программах. Это противоречит цели сделать электромобили доступными для всех слоев общества.

Эксперты отмечают, что в правительственной стратегии не учтены факторы, влияющие на поведение людей и процесс принятия решений, а не просто цифры. Неопределенность расходов при подписании контракта или вероятность их роста в будущем становятся основным психологическим барьером, удерживающим покупателей от приобретения электромобиля.

Этот опыт имеет важное значение и для рынка Узбекистана. В то время как такие бренды, как BYD, обеспечивают популяризацию электромобилей в нашей стране, международные налоговые изменения и их влияние на выбор потребителей внимательно отслеживаются специалистами отрасли. Ситуация в Великобритании показывает, что переход на экологичный транспорт требует не только технологического, но и социально-экономического баланса.