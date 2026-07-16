Гарри Кейн высказался о своем будущем на чемпионате мира и поражении от Аргентины

·39·Спорт
Гарри Кейн высказался о своем будущем на чемпионате мира и поражении от Аргентины

Капитан сборной Англии Гарри Кейн впервые прокомментировал свое будущее на международной арене после болезненного поражения от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026. Подопечные Томаса Тухеля вели в счете в матче против действующих чемпионов во главе с Лионельем Месси, но из-за спада в концовке встречи были вынуждены остановить свой путь в шаге от финала. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Выйдя к журналистам в микст-зоне стадиона в Атланте, 33-летний нападающий не скрывал своего разочарования. На вопрос о том, может ли этот матч стать для него последним чемпионатом мира в карьере, опытный форвард воздержался от однозначного ответа. Кейн отметил, что пока не собирается покидать национальную команду, но понимает, что возраст берет свое.

«Месси все еще на высоком уровне»

«Сейчас об этом говорить слишком рано. Я подхожу к каждому году с отдельным планом. Играть за сборную — это огромная честь и радость для меня. Конечно, до следующего турнира еще четыре года, а это долгий срок. Этим летом мне исполнится 33, но посмотрите на пример Лионелья Месси — он продолжает играть на самом высоком уровне. Я не хочу ставить перед собой ограничения», — сказал Гарри Кейн в интервью изданию Goal.com.

По ходу встречи гол Энтони Гордона казался тем, что приблизит Англию к финалу. Однако переход англичан на оборонительную игру привел к тому, что голы Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса решили исход матча. Это поражение стало для Англии четвертой неудачей подряд на крупных турнирах.

Кейн также не скрывал недовольства стилем игры своей команды. По его мнению, после того как счет стал 1:0, концентрация исключительно на обороне является опасной стратегией против соперников такого уровня. Капитан подчеркнул, что команда боролась до конца, но результат все равно оказался отрицательным.

«Мне очень жаль всю команду, тренерский штаб и болельщиков. Мы хорошо действовали большую часть матча, но попытка удержать счет была ошибкой. Парни отдали на поле все силы, пот и кровь. После стольких усилий остановиться в шаге от финала очень тяжело. К сожалению, это похоже на сценарии предыдущих турниров», — добавил нападающий.

На данный момент Гарри Кейн остается лучшим бомбардиром сборной Англии, однако его серия без трофеев продолжает вызывать бурные обсуждения среди болельщиков и экспертов. Его участие в следующем чемпионате мира во многом будет зависеть от его физического состояния и будущих планов Томаса Тухеля.

Гарри КейнАнглияАргентинаЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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