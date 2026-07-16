Барселона усиливает линию атаки: Карим Адейеми прошел медосмотр

Испанский клуб «Барселона» близок к завершению очередной крупной сделки в летнее трансферное окно. Нападающий сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми проходит все необходимые процедуры для перехода в стан каталонцев. Этот трансфер оценивается как важный шаг на пути к усилению атакующего потенциала команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Mundo Deportivo, 24-летний футболист прибыл в Барселону в среду и прошел медицинское обследование в клинике Хоспитал де Барселона. После проверок, длившихся около двух часов, игрок отправился в отель, чтобы дождаться оформления клубом финальных документов.

Детали трансфера и финансовые аспекты

Соглашение между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» составляет в общей сложности 29 миллионов евро. Согласно контракту, каталонцы первоначально выплатят гарантированную сумму в размере 22 миллионов евро. Оставшиеся 7 миллионов евро будут предоставлены в качестве бонусов в зависимости от результатов и достижений футболиста.

В настоящее время обе стороны заняты завершением административных формальностей. По информации Goal.com, официально о трансфере должно быть объявлено вечером в четверг или утром в пятницу. Только после этого Карим Адейеми сможет присоединиться к тренировкам команды и познакомиться с новыми партнерами.

Ключевую роль в осуществлении этого трансфера сыграл главный тренер «Барселоны» Ханси Флик. Тренер хорошо знаком с возможностями Адейеми, так как именно Флик обеспечил дебют нападающего в бытность свою главным тренером сборной Германии. Теперь они продолжат сотрудничество на клубном уровне.

Церемония презентации и планы на будущее

Хотя о трансфере будет объявлено в ближайшие часы, официальная презентация игрока запланирована на следующую неделю. Причина в том, что президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку в данный момент находятся в США. Они отправились в поездку, чтобы посетить престижный матч между сборными Испании и Аргентины.

Ханси Флик намерен как можно быстрее адаптировать своего нового подопечного к основному составу. Ожидается, что Карим Адейеми примет участие в двух тренировках, запланированных на пятницу. Это послужит тому, чтобы нападающий восстановил физическую форму перед новым сезоном и изучил тактические схемы.