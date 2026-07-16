Родри перед финалом Чемпионата мира: «Мы приехали сюда только за победой»

·23·Спорт
Родри перед финалом Чемпионата мира: «Мы приехали сюда только за победой»

Капитан сборной Испании Родри Эрнандес перед финалом Чемпионата мира в Северной Америке призвал своих товарищей по команде сплотиться и выложиться на полную. Полузащитник «Манчестер Сити» подчеркнул, что главная цель «Ла Рохи», которая борется за второе в своей истории золото мундиаля, — только чемпионство. В стане испанцев царит боевой настрой перед решающим матчем против сборной Аргентины, который пройдет в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

С самого начала турнира Родри продвигает в раздевалке единый девиз: «Я приехал сюда, чтобы выиграть Кубок мира». Его лидерство на поле и уверенная игра сборной Испании привели команду к финалу. Однако опытный футболист прекрасно понимает, что основная работа еще не выполнена и впереди ждет самое сложное испытание. По его словам, победа в финале не будет легкой.

«Если кто-то думает, что мы станем чемпионами мира без борьбы, он глубоко заблуждается. Мы играем против сильнейших команд мира, но наш состав показал, что достаточно повзрослел для победы в этом турнире», — цитирует Родри издание Marca. Он выразил уверенность, что терпение и рост команды по ходу турнира в итоге принесут свои плоды.

Историческое противостояние на стадионе «Метлайф»

Подопечные Луиса де ла Фуэнте прибыли в район Нью-Йорка, где состоится финальный матч. Как сообщает издание Периодико, рейс команды из Далласа задержался на несколько часов из-за сильной грозы. Несмотря на это, футболисты приземлились в аэропорту Ньюарка ночью и разместились на базе в Монклэре. Матч, который пройдет в воскресенье на стадионе «Метлайф», имеет статус своеобразной «Финалиссимы», так как в нем встретятся действующие чемпионы Европы и Южной Америки.

Для Родри этот финал крайне важен и с точки зрения личных рекордов. Если Испания победит, он станет седьмым футболистом в истории, который завоевал Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Лигу чемпионов и «Золотой мяч» (Баллон д'Ор). В этом списке уже есть такие легендарные имена, как Зинедин Зидан и Лионель Месси, и Родри близок к тому, чтобы встать в один ряд с ними.

Атмосфера внутри команды удивительно спокойная. Микель Оярсабаль отметил, что излишнее волнение может навредить. «Я спокоен, как и в первый день. Мы даже не могли представить, что выйдем в финал, но теперь гордимся тем, что мы здесь», — говорит он. Молодой талант Пау Кубарси также сообщил, что смог справиться с волнением перед финалом и с нетерпением ждет игры в Нью-Йорке.

Испанская общественность ждет от своей сборной второй чемпионской звезды после 2010 года. Игра против Аргентины станет не только борьбой за кубок, но и выяснением отношений между двумя футбольными школами. По данным Goal.com, обе команды подошли к финалу без серьезных потерь, что обещает болельщикам настоящий футбольный спектакль.

ИспанияРодриЧемпионат мираАргентинаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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