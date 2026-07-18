Удар дронов по складам Wildberries: есть погибшие и десятки раненых

·76·Мир
Удар дронов по складам Wildberries: есть погибшие и десятки раненых

Логистические центры Wildberries, расположенные в Тамбовской и Московской областях России, подверглись атаке беспилотников. В результате инцидента семь человек погибли, более 40 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Согласно имеющимся данным, в ночь на 18 июля несколько дронов атаковали логистический центр в городе Котовск Тамбовской области. Глава региона Евгений Первышов сообщил, что во время атаки погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену, еще 24 человека получили травмы.

Удар спровоцировал крупный пожар на территории склада. Пожарно-спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. В настоящее время в районе ведутся спасательные работы и процессы оценки ущерба.

Пресс-служба Wildberries подтвердила, что помимо склада в Котовске, атаке беспилотников подвергся и логистический центр в городе Электросталь Московской области.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате атаки в Электростали пострадали еще 24 человека. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Кроме того, во время атак произошел пожар на нефтебазе в городе Ногинск. Там пострадали два человека. В качестве меры безопасности пациенты расположенного неподалеку родильного дома были эвакуированы в другие медицинские учреждения.

Помимо этого, во Владимире дрон упал на один из многоквартирных жилых домов, что привело к пожару в квартире. По предварительным данным руководства области, в этом инциденте пострадавших нет.

Российские власти заявили, что данные атаки были совершены украинскими дронами. Украинская сторона пока не делала официальных заявлений по поводу этого события и не брала на себя ответственность за атаку.

В последнее время количество атак на российские регионы с использованием беспилотников растет. Это заставляет власти усиливать меры безопасности на ряде стратегических объектов страны.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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