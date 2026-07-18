Арсенал переманивает талант из стана своего северолондонского соперника Тоттенхэма
Лондонский Арсенал, продолжая свою активность на летнем трансферном рынке, достиг соглашения с одним из самых талантливых молодых защитников из стана своего принципиального соперника Тоттенхэма — Элайджей Апсоном. 18-летний центральный защитник отказался подписывать новый контракт со Шпорами и теперь присоединится к Канонирам в качестве свободного агента. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже подписали все документы о долгосрочном сотрудничестве. Этот трансфер вызывает большой резонанс на фоне соперничества двух грандов Северного Лондона. Апсон хотел стать частью проекта Микеля Артеты, и в ближайшее время ожидается официальное заявление по этому поводу.
Выбор молодого таланта и конкуренцияХотя Элайджа Апсон считался одним из самых перспективных воспитанников академии Тоттенхэма, его путь в основной состав был затруднен. Как пишет издание Goal.com, усиление защитной линии Тоттенхэма такими игроками, как Маркос Сенеси и Ян-Пауль ван Хекке, снизило шансы молодого защитника. Также на решение Апсона об уходе повлияло наличие в команде опытных защитников, таких как Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро.
Арсенал уже долгое время является одним из лучших клубов Английской Премьер-лиги по предоставлению шансов молодым игрокам. Успешная интеграция в основной состав таких футболистов, как Букайо Сака, Итан Нванери и Майлз Льюис-Скелли, стала для Апсона главным источником мотивации.
Изменения в составе АрсеналаЭтот трансфер — не единственная новость для Арсенала этим летом. Клуб ведет системную работу по омоложению и усилению состава. Ранее Канониры совершили следующие шаги:
- Подписан контракт с вратарем Илланом Мелье;
- Достигнуто соглашение о трансфере греческого нападающего Христоса Цолиса;
- Опытный форвард Леандро Троссард покинул команду и перешел в Бешикташ.
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