Арсенал переманивает талант из стана своего северолондонского соперника Тоттенхэма

Лондонский Арсенал, продолжая свою активность на летнем трансферном рынке, достиг соглашения с одним из самых талантливых молодых защитников из стана своего принципиального соперника Тоттенхэма — Элайджей Апсоном. 18-летний центральный защитник отказался подписывать новый контракт со Шпорами и теперь присоединится к Канонирам в качестве свободного агента. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже подписали все документы о долгосрочном сотрудничестве. Этот трансфер вызывает большой резонанс на фоне соперничества двух грандов Северного Лондона. Апсон хотел стать частью проекта Микеля Артеты, и в ближайшее время ожидается официальное заявление по этому поводу.

Выбор молодого таланта и конкуренция

Хотя Элайджа Апсон считался одним из самых перспективных воспитанников академии Тоттенхэма, его путь в основной состав был затруднен. Как пишет издание Goal.com, усиление защитной линии Тоттенхэма такими игроками, как Маркос Сенеси и Ян-Пауль ван Хекке, снизило шансы молодого защитника. Также на решение Апсона об уходе повлияло наличие в команде опытных защитников, таких как Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро.

Арсенал уже долгое время является одним из лучших клубов Английской Премьер-лиги по предоставлению шансов молодым игрокам. Успешная интеграция в основной состав таких футболистов, как Букайо Сака, Итан Нванери и Майлз Льюис-Скелли, стала для Апсона главным источником мотивации.

Изменения в составе Арсенала

Этот трансфер — не единственная новость для Арсенала этим летом. Клуб ведет системную работу по омоложению и усилению состава. Ранее Канониры совершили следующие шаги:

Подписан контракт с вратарем Илланом Мелье;

Достигнуто соглашение о трансфере греческого нападающего Христоса Цолиса;

Опытный форвард Леандро Троссард покинул команду и перешел в Бешикташ.

Приход Элайджи Апсона рассматривается как важный шаг для будущего обороны команды. Несмотря на интерес к таким звездам, как Кристиан Ромеро, со стороны Интера и Барселоны, Апсон предпочел продолжить свое развитие именно под руководством Микеля Артеты. Этот трансфер интерпретируется не только со спортивной точки зрения, но и как очередная победа Арсенала в противостоянии двух заклятых соперников.