Сбой в системе Amazon Веб Сервикес: клиентам пришли счета на триллионы долларов

·47·Технологии
Сбой в системе Amazon Веб Сервикес: клиентам пришли счета на триллионы долларов

Технический сбой в Amazon Веб Сервикес (AWS), крупнейшей в мире платформе облачных вычислений, шокировал тысячи пользователей по всему миру. Клиенты, которые обычно платят за услуги несколько долларов, пришли в настоящий ужас, увидев в своих электронных письмах счета на триллионы долларов. Этот инцидент стал не просто технической ошибкой, а источником серьезного стресса для многих пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания Те Гуардиан и других международных СМИ, из-за сбоя в системе суммы счетов выросли до астрономических значений. Например, Дэн Харви, представитель благотворительной организации, занимающейся аудитом школьных территорий, поделился своим опытом. По его словам, за приложение, на которое обычно тратится менее 1 фунта стерлингов в месяц, Amazon выставила счет на 7,8 миллиарда долларов. Эта неожиданная цифра едва не вызвала «сердечный приступ» у руководства организации.

Триллионные «подарки» и шок пользователей

Ситуация для некоторых пользователей выглядела еще более пугающей. В социальных сетях пользователь по имени Бхарат поделился скриншотом своего счета, где было указано, что уровень использования услуг вырос на 745 миллиардов процентов по сравнению с прошлым месяцем, а сумма к оплате составила 1,5 триллиона долларов. Для сравнения, этот показатель превышает ВВП многих развитых стран.

Индийский студент Сачин также столкнулся с подобной проблемой. Несмотря на то, что он платил в среднем 1,28 доллара в месяц, на этот раз ему пришел счет на 10,9 миллиарда долларов. Кроме того, владелице веб-сайта «Те Севентинт Кентурй Ладй» Андреа Зувич пришло требование об оплате в размере 245 миллиардов долларов. Тот факт, что эта сумма почти равна общему состоянию основателя Amazon Джеффа Безоса, вызвал у пользователей как иронию, так и страх.

Реакция Amazon и причина сбоя

Специалисты компании после нескольких часов проверки установили причину проблемы. Выяснилось, что произошел технический сбой при установке цены за единицу продукта в подсистеме биллинга. В результате система автоматически увеличила стоимость всех услуг в миллионы раз.

В настоящее время Amazon Веб Сервикес принимает следующие меры:

  • Система биллинга временно отключена;
  • Все ошибочно рассчитанные данные пересматриваются;
  • Клиентам отправляются новые счета-фактуры на основе реальных расходов.
Это событие еще раз показало, насколько высока зависимость от глобальных облачных сервисов. Учитывая, что многие стартапы и ИТ-компании в Узбекистане также используют сервисы AWS, такие ошибки напоминают местным предпринимателям о важности постоянного контроля за системами финансового мониторинга.

Представители Amazon заявили, что все ошибки будут исправлены и лишние средства с пользователей списаны не будут. Однако пользователи отмечают, что психологический шок и стресс, полученные из-за таких уведомлений, компенсировать будет сложно.

AmazonAWSТехнологииСбойОблачные Сервисы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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