Школьная экскурсия обернулась трагедией: погибли 20 детей

·133·Мир
Школьная экскурсия обернулась трагедией: погибли 20 детей

Ужасное дорожно-транспортное происшествие в восточном регионе Уганды унесло жизни десятков школьников. В результате опрокидывания автобуса, возвращавшегося со школьной экскурсии, погиб 21 человек, в том числе 20 детей. Еще более 28 учеников получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла недалеко от деревни Чекватит в округе Капчорва. Сообщается, что водитель автобуса, перевозившего учеников начальной школы имени короля Дэвида из города Кампала, не справился с управлением во время возвращения из поездки к водопадам Сипи.

По предварительным данным, транспортное средство съехало с дороги, врезалось в большой камень и после этого перевернулось. В результате многие пассажиры автобуса получили тяжелые травмы.

Yo‘l chetida to‘planib qolgan shikastlangan mebellar va ularni kuzatayotgan odamlar.

В результате трагедии, помимо 20 учеников, погиб также основатель и директор школы. Раненые дети и трое взрослых были экстренно доставлены в близлежащие больницы. По словам врачей, состояние как минимум девяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Местные медицинские работники оказали первую помощь некоторым пострадавшим прямо на месте происшествия.

После случившегося правительство Уганды приняло решение временно приостановить школьные экскурсии и коллективные поездки с участием учащихся по всей стране. По заявлению властей, данное ограничение будет действовать до тех пор, пока не будут пересмотрены требования к безопасности школьников.

Кроме того, правительство начало принимать дополнительные меры по проверке технического состояния школьных автобусов, ужесточению требований безопасности для водителей, перевозящих учащихся, а также по всестороннему изучению причин трагедии.

В настоящее время полиция продолжает следственные действия в отношении технического состояния автобуса, действий водителя и других факторов, приведших к катастрофе.

УгандаКампалаСипиКинг Дэвид
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

На побережье Китая выбросило около 100 тысяч мертвых рыб (видео)На побережье Китая выбросило около 100 тысяч мертвых рыб (видео)Сегодня, 14:08Землетрясение магнитудой 7,4 потрясло Мексику, была объявлена угроза цунамиЗемлетрясение магнитудой 7,4 потрясло Мексику, была объявлена угроза цунамиСегодня, 13:03Удар дронов по складам Wildberries: есть погибшие и десятки раненыхУдар дронов по складам Wildberries: есть погибшие и десятки раненыхСегодня, 13:01Ученые обнаружили еще одну планету, где может существовать жизньУченые обнаружили еще одну планету, где может существовать жизньСегодня, 12:04Венгрия снова ставит палки в колеса: под угрозой ли вступление Украины в ЕС?Венгрия снова ставит палки в колеса: под угрозой ли вступление Украины в ЕС?Сегодня, 10:00Ужасающая ночь в Украине: Россия нанесла массированные ракетные и бомбовые ударыУжасающая ночь в Украине: Россия нанесла массированные ракетные и бомбовые ударыСегодня, 09:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?
Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?