Школьная экскурсия обернулась трагедией: погибли 20 детей

Ужасное дорожно-транспортное происшествие в восточном регионе Уганды унесло жизни десятков школьников. В результате опрокидывания автобуса, возвращавшегося со школьной экскурсии, погиб 21 человек, в том числе 20 детей. Еще более 28 учеников получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла недалеко от деревни Чекватит в округе Капчорва. Сообщается, что водитель автобуса, перевозившего учеников начальной школы имени короля Дэвида из города Кампала, не справился с управлением во время возвращения из поездки к водопадам Сипи.

По предварительным данным, транспортное средство съехало с дороги, врезалось в большой камень и после этого перевернулось. В результате многие пассажиры автобуса получили тяжелые травмы.

В результате трагедии, помимо 20 учеников, погиб также основатель и директор школы. Раненые дети и трое взрослых были экстренно доставлены в близлежащие больницы. По словам врачей, состояние как минимум девяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Местные медицинские работники оказали первую помощь некоторым пострадавшим прямо на месте происшествия.

После случившегося правительство Уганды приняло решение временно приостановить школьные экскурсии и коллективные поездки с участием учащихся по всей стране. По заявлению властей, данное ограничение будет действовать до тех пор, пока не будут пересмотрены требования к безопасности школьников.

Кроме того, правительство начало принимать дополнительные меры по проверке технического состояния школьных автобусов, ужесточению требований безопасности для водителей, перевозящих учащихся, а также по всестороннему изучению причин трагедии.

В настоящее время полиция продолжает следственные действия в отношении технического состояния автобуса, действий водителя и других факторов, приведших к катастрофе.