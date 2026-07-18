SpaceX строит башню Мечазилла на мысе Канаверал с помощью самого мощного крана в мире

·41·Технологии
SpaceX строит башню Мечазилла на мысе Канаверал с помощью самого мощного крана в мире

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, продолжает расширять инфраструктуру, необходимую для полетов Starship — самой большой ракеты в истории человечества. На стартовой площадке 37А на мысе Канаверал в штате Флорида строительство гигантской башни Мечазилла перешло в решающую фазу. Это сооружение предназначено не только для запуска ракеты, но и для захвата её возвращаемых ступеней в воздухе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным, на данный момент успешно установлен седьмой модуль башни. Подъем восьмой секции запланирован на ближайшие выходные, при условии благоприятных погодных условий. Строительство этой башни, состоящей из девяти модулей, близится к завершению. После установки последнего, девятого модуля, в верхней части сооружения будут размещены специальные блоки и система подъемных механизмов.

Задействован самый мощный кран в мире

Для реализации этого масштабного проекта SpaceX использует самый мощный гусеничный кран в мире — Лиебхерр ЛР 13000 немецкого производства. Этот технический гигант способен поднимать грузы весом до 3000 тонн и считается непревзойденным при сборке сложных инженерных конструкций с высокой точностью. Именно с помощью этого крана секции Мечазилла одна за другой поднимаются вверх.

После завершения монтажа основных секций инженеры приступят к установке важнейшей части башни — механических «рук», называемых «чопстикс». Эта система предназначена для захвата первой ступени ракеты Starship — ускорителя Super Heavy — в вертикальном положении. Данная технология выводит эффективность многоразового использования ракет на новый уровень.

Будущее проекта Starship

Эта новая стартовая площадка на мысе Канаверал имеет стратегическое значение для SpaceX. В то время как основные испытания сейчас проводятся на базе Starbase в Техасе, новая башня во Флориде станет главными воротами для коммерческих и научных полетов системы Starship, включая миссии на Луну и Марс.

По информации иксбт.ком, недавно в социальных сетях были опубликованы первые высококачественные фотографии со строительной площадки. На них отчетливо видны не только высота башни, но и масштаб инфраструктуры, создаваемой SpaceX. После завершения строительства на территории будут полностью введены в эксплуатацию системы обслуживания ракет и комплексы для заправки топливом.

Работы в рамках проекта Starship направлены на резкое сокращение расходов на освоение космоса. Успешное строительство башни Мечазилла позволит SpaceX сократить время подготовки ракет к повторному запуску до нескольких часов, что ожидается как революционный шаг в истории космонавтики.

SpaceXStarshipMechazillaИлон МаскТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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