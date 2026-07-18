Землетрясение магнитудой 7,4 потрясло Мексику, была объявлена угроза цунами

В районе тихоокеанского побережья Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Несмотря на то, что после подземных толчков было официально объявлено об угрозе цунами, после оценки ситуации предупреждение было отменено.

Согласно полученным данным, землетрясение было зафиксировано 17 июля в 08:48 по местному времени в районе порта Пуэрто-Мадеро в штате Чьяпас, недалеко от границы с Гватемалой. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 10 километрах к северу от населенного пункта.

Национальный сейсмологический центр Мексики сообщил, что после основного землетрясения были зафиксированы повторные толчки магнитудой 5,2.

После инцидента Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило об угрозе цунами для прибрежных районов в радиусе 300 километров от эпицентра. Однако примерно через час, после повторной оценки ситуации специалистами, данное предупреждение было официально отменено.

Сразу после землетрясения правительство Мексики направило в регион спасательные службы, силы безопасности и подразделения гражданской обороны. По предварительным данным, на данный момент информации о погибших, пострадавших или крупных разрушениях не поступало.

Министр военно-морских сил страны Раймундо Педро Моралес Анхелес заявил, что в некоторых прибрежных районах уровень моря может подняться до полуметра, и призвал граждан в качестве меры предосторожности временно держаться подальше от побережья.

В то же время в некоторых населенных пунктах штата Чьяпас, расположенных близко к эпицентру, в профилактических целях была проведена эвакуация. Власти подчеркнули, что в юго-восточной части страны серьезного ущерба или масштабных чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

В настоящее время специалисты продолжают контролировать ситуацию и вести мониторинг возможных повторных толчков.