Дональд Трамп раскритиковал тактику Томаса Тухеля: почему Гарри Кейн играл в защите?

·42·Спорт
Дональд Трамп раскритиковал тактику Томаса Тухеля: почему Гарри Кейн играл в защите?

Президент США Дональд Трамп неожиданно прокомментировал громкие события в мире футбола, подвергнув резкой критике тактические решения главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля. Дело в том, что в полуфинале чемпионата мира против сборной Аргентины англичане вели в счете 1:0, но в итоге уступили 1:2. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Дональд Трамп затронул эту тему во время встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино в «Трамп-тауэр». По его мнению, одной из главных причин поражения стало то, что Томас Тухель в концовке матча заставил капитана и главного нападающего команды Гарри Кейна выполнять сугубо оборонительную роль.

«У Англии есть отличный игрок, я играл с ним в гольф. Гарри Кейн — действительно фантастический футболист. Думаю, они совершили большую ошибку, превратив его в защитника. Что я понимаю в футболе? Они вели в счете, но взяли своего лучшего игрока и поставили его в оборону. Мы должны быть немного агрессивнее, разве нет?» — подчеркнул Трамп.

Тактические изменения Тухеля и поражение

В матче, проходившем на стадионе в Атланте, Энтони Гордон вывел Англию вперед. Однако в концовке встречи Томас Тухель решил играть с пятью, а затем и с шестью защитниками. Это позволило сборной Аргентины перехватить инициативу. В результате атак, организованных Лионелем Месси, Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес забили голы, обеспечив победу южноамериканцам.

Как сообщает издание Goal.com, эти тактические перестановки вызвали большие споры не только среди болельщиков, но и среди экспертов. Гарри Кейн последние 30 минут матча был вынужден обороняться практически у своей штрафной площади, что лишило команду возможностей для контратак.

Ответ тренера: «Мы оборонялись всей командой»

На пресс-конференции перед матчем за третье место против Франции Томас Тухель с иронией отреагировал на слова Дональда Трампа. Немецкий специалист защитил свои тактические решения, заявив, что в современном футболе вся команда обязана участвовать в обороне.

«Вы приводите Дональда Трампа в качестве свидетеля? Просто спрашиваю... В какой ситуации Гарри Кейн играл слишком глубоко в защите? Если мы обороняемся блоком, все действуют сообща. Это признак командного духа и единства. Мы оборонялись в 10 или 11 человек, и Гарри не был исключением», — ответил Тухель.

Это событие еще раз показало, насколько тесно переплетены политика и спорт в современном мире. Для сборной Англии это поражение войдет в историю как очередная неудача на крупном турнире.

Дональд ТрампТомас ТухельГарри КейнАнглияЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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