В США освобожден водитель из Узбекистана после ДТП, в котором погиб футболист

·2·Общество
В США освобожден водитель из Узбекистана после ДТП, в котором погиб футболист

В США водитель из Узбекистана Бехзод Асраров был освобожден без внесения залога после ДТП, в результате которого погиб футболист колледжа Тобиас Форсайт. Суд обязал его носить электронное устройство слежения.

Авария произошла 5 июля в штате Огайо. Грузовик под управлением Асрарова столкнулся с легковым автомобилем. В результате 21-летний Тобиас Форсайт скончался.

Как стало известно, 42-летний Бехзод Асраров прибыл в США в 2024 году по программе Green Card. У него были права категории CDL для управления грузовым автомобилем. После ДТП из-за языкового барьера он общался с патрульными через Google Translate.

Сообщается, что после инцидента он спрятал видеорегистратор в карман. В связи с этим ему было предъявлено обвинение в попытке скрыть или уничтожить вещественные доказательства.

На судебном заседании, состоявшемся 10 июля, Асраров присутствовал с помощью переводчика. Суд принял решение отпустить его без залога под электронное наблюдение.

Расследование еще не завершено. По его результатам водителю могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Бехзод АсраровТобиас ФорсайтСШАОгайоGoogle
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Видео с пожилым мужчиной, снявшим одежду в жару, вызвало бурные обсуждения (видео)Видео с пожилым мужчиной, снявшим одежду в жару, вызвало бурные обсуждения (видео)Сегодня, 14:02Обещание работы в Корее: двое граждан лишились 15 тысяч долларовОбещание работы в Корее: двое граждан лишились 15 тысяч долларовСегодня, 11:32Суровое наказание для водителя Tesla: лишен прав (видео)Суровое наказание для водителя Tesla: лишен прав (видео)Сегодня, 11:30В Ташкенте проведены профилактические беседы с конфликтными семьямиВ Ташкенте проведены профилактические беседы с конфликтными семьямиСегодня, 11:02Видео со свадьбы Аббосбека Файзуллаева, которое вы еще не видели...Видео со свадьбы Аббосбека Файзуллаева, которое вы еще не видели...Сегодня, 10:45Утверждены квоты приема в вузы на 2026/2027 учебный годУтверждены квоты приема в вузы на 2026/2027 учебный годСегодня, 09:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре