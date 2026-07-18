В США освобожден водитель из Узбекистана после ДТП, в котором погиб футболист

В США водитель из Узбекистана Бехзод Асраров был освобожден без внесения залога после ДТП, в результате которого погиб футболист колледжа Тобиас Форсайт. Суд обязал его носить электронное устройство слежения.

Авария произошла 5 июля в штате Огайо. Грузовик под управлением Асрарова столкнулся с легковым автомобилем. В результате 21-летний Тобиас Форсайт скончался.

Как стало известно, 42-летний Бехзод Асраров прибыл в США в 2024 году по программе Green Card. У него были права категории CDL для управления грузовым автомобилем. После ДТП из-за языкового барьера он общался с патрульными через Google Translate.

Сообщается, что после инцидента он спрятал видеорегистратор в карман. В связи с этим ему было предъявлено обвинение в попытке скрыть или уничтожить вещественные доказательства.

На судебном заседании, состоявшемся 10 июля, Асраров присутствовал с помощью переводчика. Суд принял решение отпустить его без залога под электронное наблюдение.

Расследование еще не завершено. По его результатам водителю могут быть предъявлены дополнительные обвинения.