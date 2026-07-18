На побережье Китая выбросило около 100 тысяч мертвых рыб (видео)

На побережье китайского города Хайкоу наблюдалось необычное явление. На пляж Жуншаньляо выбросило огромное количество мертвой рыбы. По оценкам специалистов, их число достигает почти 100 тысяч.

Инцидент связывают с длительной аномальной жарой. Из-за повышения температуры воздуха вокруг Хайкоу в морской воде началось бурное размножение микроскопических водорослей.

Чрезмерное разрастание водорослей привело к снижению уровня кислорода в воде. В результате рыба, выращиваемая на морских фермах, погибла от удушья.

Впоследствии течения и волны вынесли мертвую рыбу на берег. Именно поэтому на пляже Жуншаньляо скопилось такое большое количество рыбы.

Эксперты заявляют, что основными факторами в данной ситуации стали высокая температура, цветение водорослей и дефицит кислорода в морской воде.