Неожиданная ситуация: группа «Ummon» не приехала на концерт в Бухаре (видео)

Концерт группы «Ummon», который должен был состояться 17 июля в Бухаре, был отменен. Программа была запланирована на 19:00 в спортивном комплексе «Universal».

Перед мероприятием на территории комплекса были приняты меры безопасности. Национальная гвардия и профильные министерства организовали работу по охране общественного порядка и пропуску зрителей в установленном порядке.

Пришедшие на концерт граждане прошли проверку и были допущены в спортивный комплекс. Однако перед началом программы на сцену вышел один из организаторов и объявил, что по ряду причин концерт отменяется.

Организатор также сообщил, что всем гражданам, купившим билеты, будут возвращены денежные средства. После этого сообщения люди вышли из комплекса и собрались у касс.

Позже в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых запечатлены очереди граждан перед кассами и их возмущение.

Сообщается, что в ходе ситуации нарушений общественного порядка допущено не было. Безопасность граждан обеспечивалась сотрудниками Национальной гвардии.

В настоящее время соответствующие организации проводят расследование причин отмены концерта.