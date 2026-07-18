Трамп назвал ЧМ-2026 историческим и пошутил о Гарри Кейне

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино в Нью-Йорке дал оценку чемпионату мира 2026 года. Он назвал турнир событием, выходящим далеко за рамки обычного спортивного мероприятия, а также высказался с иронией о тактических решениях сборной Англии.

По словам Трампа, мундиаль предоставил США огромную площадку для демонстрации своих возможностей и красоты всему миру.

«Для Америки это стало большой честью»

Президент США особо отметил международное значение чемпионата мира, который принимала страна.

«Для американцев было большой честью поделиться красотой своей страны со всем миром», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что в настоящее время США переживают один из самых сильных и влиятельных периодов в своей истории.

«Сегодня Америка переживает один из самых сильных, богатых и влиятельных периодов в истории. И вы являетесь важной частью этого процесса», — добавил он.

Трамп не считает мундиаль просто спортивным событием

По мнению Дональда Трампа, чемпионат мира 2026 года приобрел значение, выходящее далеко за пределы игр на поле и спортивных результатов.

«Я думаю, что это было не просто спортивное мероприятие. Это было событие гораздо большее и значимое, чем обычное соревнование», — сказал президент США.

Он выразил уверенность, что этот чемпионат займет особое место в истории благодаря своему масштабу и влиянию.

«Он останется в истории как совершенно уникальный чемпионат, имеющий особое значение», — заявил Трамп.

Ироничное замечание о позиции Кейна

Глава США также затронул тему игры сборной Англии и использования Гарри Кейна.

«Использовать Кейна в качестве защитника — это, пожалуй, ошибка. Перевести в атаку, а потом вернуть лучшего футболиста в заднюю линию... Но что я понимаю в тренерстве, правда?» — сказал он.

Эти слова Трампа были восприняты как шутливая критика тактических решений Англии на чемпионате мира.

Поддержка Инфантино в вопросе Балогуна

Дональд Трамп также высказался о ситуации, связанной с нападающим сборной США Фоларином Балогуном.

Он отметил, что выход Балогуна на поле не оставил места для споров в ходе турнира.

«Инфантино принял очень верное решение. Я позвонил Джанни и сказал: “Я хочу подать жалобу”. Если бы Фоларин не вышел на поле, США сказали бы: “Мы бы победили, если бы играли с сильнейшими футболистами”», — сказал Трамп.

Чемпион определится 19 июля

В решающем матче чемпионата мира 2026 года встретятся сборные Испании и Аргентины.

Финал, который состоится 19 июля, определит нового чемпиона турнира. С одной стороны на поле выйдет действующий чемпион мира Аргентина, а с другой — Испания, стремящаяся завоевать кубок во второй раз.