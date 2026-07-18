Две выездные победы в Суперлиге: как завершился 12-й тур?

·0·Спорт
Две выездные победы в Суперлиге: как завершился 12-й тур?

12-й тур Суперлиги Узбекистана завершился двумя интересными встречами. «Динамо» и «Сурхан» добыли важные три очка на выезде, улучшив свое положение в турнирной таблице.

Оба матча закончились со счетом 2:1, однако победы были достигнуты по разным сценариям.

«Динамо» обеспечило преимущество еще в первом тайме

Самаркандское «Динамо» на выезде встретилось с «Кызылкумом» и активно начало матч.

На 22-й минуте Фирдавс Абдурахмонов открыл счет. Спустя семь минут Анвар Ходжимирзаев стал автором второго гола самаркандцев.

На 55-й минуте второго тайма защитник «Динамо» Харис Хайдаревич срезал мяч в свои ворота. Несмотря на то, что после этого хозяева усилили давление, гости удержали победный счет.

Кызылкум — Динамо 1:2

Голы: Фирдавс Абдурахмонов — 22, Анвар Ходжимирзаев — 29, Харис Хайдаревич — 55, автогол.

«Сурхан» забил победный гол за четыре минуты

В другом матче тура «Сурхан» померился силами с «Андижаном» в гостях. Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме.

На 64-й минуте Ричард Фрайдей вывел гостей вперед. «Андижан» восстановил равновесие на 73-й минуте благодаря голу Усмонали Исмоналиева.

Однако счет оставался равным недолго. На 77-й минуте Сарвар Абдухамидов забил второй гол «Сурхана», принеся своей команде важную победу.

Андижан — Сурхан 1:2

Голы: Ричард Фрайдей — 64, Усмонали Исмоналиев — 73, Сарвар Абдухамидов — 77.

Борьба в таблице обострилась

Перед 12-м туром «Андижан» с 16 очками занимал 9-е место, а «Сурхан» с 15 очками шел на 10-й строчке. Выездная победа позволила сурхандарьинцам приблизиться к сопернику.

«Динамо» также сделало важный шаг к тому, чтобы оторваться от нижней части таблицы, заработав три очка в матче с «Кызылкумом».

В Суперлиге разрыв между командами по очкам невелик. По этой причине каждая победа может позволить подняться на несколько строчек вверх в турнирной таблице.

12-й тур завершился в пользу гостей

В последний день тура хозяева поля не смогли набрать ни одного очка. Если «Динамо» удержало преимущество, созданное в первом тайме, то «Сурхан» забил решающий гол в заключительной части встречи.

Теперь основное внимание будет приковано к следующему туру. В то время как борьба в нижней и средней частях таблицы накаляется, эти две победы могут приобрести решающее значение по ходу сезона.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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