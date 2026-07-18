Месси перед финалом показал «Последнее танго»

·10·Спорт
Месси перед финалом показал «Последнее танго»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси накануне финала ЧМ–2026 обратился к болельщикам с символичным посланием. Он продемонстрировал свою фотографию с флагом Аргентины и специально подготовленные бутсы под названием «Последнее танго».

Это название — не просто маркетинговый ход: оно отсылает к 20-летнему пути Месси на чемпионатах мира и, возможно, к последнему финалу мундиаля в его карьере. Компания Адидас также посвятила эту коллекцию долгой истории футболиста на мировых первенствах.

«Вперед, к финалу!»

Месси опубликовал в социальной сети фотографию с аргентинским флагом и обратился к болельщикам команды перед решающим матчем.

«Как же волнительно вместе с Адидас проходить путь “Последнего танго”. Вперед, к финалу, Аргентина!» — написал он.

Специальные бутсы выполнены в сочетании белого, голубого и золотого цветов. В дизайне отражены символы сборной Аргентины, личный логотип Месси и детали, связанные с 10-м номером.

Что стоит за «Последним танго»?

Название «Последнее танго» объединяет характерный для аргентинской культуры танец с возможным «последним танцем» Месси в футболе.

Для 39-летнего футболиста это шестой чемпионат мира. Если Аргентина победит Испанию, Месси станет двукратным победителем мундиаля подряд в составе сборной. Последней командой, выигрывавшей чемпионат мира дважды подряд, была сборная Бразилии в 1958 и 1962 годах.

Аргентина защищает чемпионский титул

Аргентина подошла к финалу в качестве действующего чемпиона мира. Команда Лионелья Скалони выиграла все семь матчей турнира и подходит к решающей игре без поражений.

Испания же постарается завоевать свой второй чемпионский титул после 2010 года. В финале встретятся действующие чемпионы Европы и Южной Америки.

Когда начнется финал по ташкентскому времени?

Финал ЧМ–2026 между Аргентиной и Испанией пройдет 19 июля на стадионе МетЛифе в Нью-Джерси (по времени США).

Встреча начнется в 15:00 по местному времени и в 19:00 по Гринвичу. Таким образом, в Узбекистане матч стартует в ночь на 20 июля в 00:00.

Месси подчеркнул, что перед финалом Аргентина приложит все усилия. Завершится ли его «Последнее танго» вторым чемпионством или Испания нарушит этот исторический сценарий — главный ответ будет дан на поле.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Две выездные победы в Суперлиге: как завершился 12-й тур?Две выездные победы в Суперлиге: как завершился 12-й тур?Сегодня, 23:21Скалони похвалил Ямаля, но высказал одно пожелание перед финаломСкалони похвалил Ямаля, но высказал одно пожелание перед финаломСегодня, 21:45Кому нужна бронза? Разное настроение в лагерях Англии и ФранцииКому нужна бронза? Разное настроение в лагерях Англии и ФранцииСегодня, 21:34«Машъал» после первой победы объявил о новом трансфере«Машъал» после первой победы объявил о новом трансфереСегодня, 21:22Хави может не вернуться в клубный футбол: он раскрыл свою новую цельХави может не вернуться в клубный футбол: он раскрыл свою новую цельСегодня, 21:18Узбекистан вошел в топ-10 по тактическим изменениям на ЧМ-2026Узбекистан вошел в топ-10 по тактическим изменениям на ЧМ-2026Сегодня, 19:07
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш