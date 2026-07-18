Месси перед финалом показал «Последнее танго»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси накануне финала ЧМ–2026 обратился к болельщикам с символичным посланием. Он продемонстрировал свою фотографию с флагом Аргентины и специально подготовленные бутсы под названием «Последнее танго».

Это название — не просто маркетинговый ход: оно отсылает к 20-летнему пути Месси на чемпионатах мира и, возможно, к последнему финалу мундиаля в его карьере. Компания Адидас также посвятила эту коллекцию долгой истории футболиста на мировых первенствах.

«Вперед, к финалу!»

Месси опубликовал в социальной сети фотографию с аргентинским флагом и обратился к болельщикам команды перед решающим матчем.

«Как же волнительно вместе с Адидас проходить путь “Последнего танго”. Вперед, к финалу, Аргентина!» — написал он.

Специальные бутсы выполнены в сочетании белого, голубого и золотого цветов. В дизайне отражены символы сборной Аргентины, личный логотип Месси и детали, связанные с 10-м номером.

Что стоит за «Последним танго»?

Название «Последнее танго» объединяет характерный для аргентинской культуры танец с возможным «последним танцем» Месси в футболе.

Для 39-летнего футболиста это шестой чемпионат мира. Если Аргентина победит Испанию, Месси станет двукратным победителем мундиаля подряд в составе сборной. Последней командой, выигрывавшей чемпионат мира дважды подряд, была сборная Бразилии в 1958 и 1962 годах.

Аргентина защищает чемпионский титул

Аргентина подошла к финалу в качестве действующего чемпиона мира. Команда Лионелья Скалони выиграла все семь матчей турнира и подходит к решающей игре без поражений.

Испания же постарается завоевать свой второй чемпионский титул после 2010 года. В финале встретятся действующие чемпионы Европы и Южной Америки.

Когда начнется финал по ташкентскому времени?

Финал ЧМ–2026 между Аргентиной и Испанией пройдет 19 июля на стадионе МетЛифе в Нью-Джерси (по времени США).

Встреча начнется в 15:00 по местному времени и в 19:00 по Гринвичу. Таким образом, в Узбекистане матч стартует в ночь на 20 июля в 00:00.

Месси подчеркнул, что перед финалом Аргентина приложит все усилия. Завершится ли его «Последнее танго» вторым чемпионством или Испания нарушит этот исторический сценарий — главный ответ будет дан на поле.